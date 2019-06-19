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Mursi ‘hayatını tehdit eden durumlar olduğunu’ söylemişti

Muhammed Mursi, 2017'de "hayatını tehdit eden bazı durumlar" olduğunu söylemiş, avukatıyla görüşme talebi mahkemece kabul edilmemişti.

Mursi ‘hayatını tehdit eden durumlar olduğunu’ söylemişti

Muhammed Mursi, 2017'de "hayatını tehdit eden bazı durumlar" olduğunu söylemiş, avukatıyla görüşme talebi mahkemece kabul edilmemişti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:37
Mursi ‘hayatını tehdit eden durumlar olduğunu’ söylemişti
Istanbul

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, iki yıl önce sağlık durumunun iyi olmadığını belirtmiş ancak bu uyarı mahkeme tarafından dikkate alınmamıştı.

Kahire Ceza Mahkemesinde, "yargıya hakaret" suçlamasıyla 6 Mayıs 2017'de hakim karşısına çıkarılan Mursi, yaklaşık dört yıl boyunca görüşmediği ailesi ve savunma heyeti ile görüşme talep etmiş, ayrıca "hayatını tehdit eden bazı durumlar" olduğunu belirterek, bu meseleyi avukatı ile görüşmek istediğini dile getirmişti.

Mursi'nin oğlu Abdullah, o dönem mahkemeden sonra yayımladığı açıklamada, "hukuksuz yargılama" sırasında babasının, hayatını tehdit eden bazı durumlardan şikayet ettiğine dikkat çekmesine rağmen mahkeme tarafından dikkate alınmadığını belirterek, 3 Temmuz 2013'ten bu yana alıkonulan babasının hayatından Mısır yönetiminin sorumlu olduğunu vurgulamıştı.

Öte yandan Mursi’nin ailesi, bu yıl ramazan münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, Mursi’nin hukuksuz şekilde, tek başına bir hücrede tutulmasından şikayet etmiş ve sağlık durumu hakkında bilgileri olmadığına dikkati çekmişti.

Ailesi, Mursi'ye yapılanların Mısır'da ve tüm dünyada hukuka aykırı olduğun ifade edilmişti.

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