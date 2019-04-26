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Mozambik yeni bir kasırgayla karşı karşıya

Afrika'nın güneydoğusunda yer alan Mozambik, 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Idai Kasırgası'ndan haftalar sonra yeni bir kasırganın etkisi altına girdi.

Mozambik yeni bir kasırgayla karşı karşıya

Afrika'nın güneydoğusunda yer alan Mozambik, 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Idai Kasırgası'ndan haftalar sonra yeni bir kasırganın etkisi altına girdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Nisan 2019 Cuma 11:07
Mozambik yeni bir kasırgayla karşı karşıya

Afrika'nın güneydoğusunda yer alan Mozambik, 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Idai Kasırgası'ndan haftalar sonra yeni bir kasırganın etkisi altına girdi.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamaya göre, dün akşam başlayan Kenneth Kasırgası, Komor Adaları'nda 3 kişinin ölümüne yol açarak Mozambik'i etkisi altına almaya başladı.

Tanzanya'yı da vurması beklenen kasırga nedeniyle Mozambik hükümeti yaklaşık 30 bin kişiyi tahliye etti.

Hızı saatte 200 kilometreyi bulan kasırganın bölgede 1,5 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Geçen ay, Idai Kasırgası ve sellerin vurduğu Mozambik'te 600'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 600 kişi yaralanmıştı.

Ülkede kolera salgının ardından halkın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Mozambik
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