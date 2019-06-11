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Moro İslami Kurtuluş Cephesi kamplarında sivilleşme süreci başlıyor

Filipinler Hükümeti Uygulama Heyeti, Bangsamoro'daki barış süreci kapsamında Moro İslami Kurtuluş Cephesi kamplarında silah bırakma ve sivilleşmenin uygulanması için kamp ziyaretlerine başladı.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi kamplarında sivilleşme süreci başlıyor

Filipinler Hükümeti Uygulama Heyeti, Bangsamoro'daki barış süreci kapsamında Moro İslami Kurtuluş Cephesi kamplarında silah bırakma ve sivilleşmenin uygulanması için kamp ziyaretlerine başladı.

11 Haziran 2019 Salı 11:00
Moro İslami Kurtuluş Cephesi kamplarında sivilleşme süreci başlıyor

Filipinler'de ocak ve şubat aylarında yapılan referandumla Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) kurulmasının ardından Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MİKC) kamplarında silah bırakma ve sivilleşme süreci başladı.

Filipinler Hükümeti Uygulama Heyeti, Bangsamoro Üzerinde Kapsamlı Anlaşma'nın (CAB) bir parçası olan normalleşme sürecinin hazırlıklarının başlaması için özerk bölgede MİKC'ye ait 6 ayrı kampa ziyarette bulundu.

Söz konusu kamplardaki MİKC üyelerini sivilleşme, silah bırakma ve barış sürecine dair bilgilendiren uygulama heyeti, normalleşme sürecinin kapsayıcı ve dahil edici şekilde işleyeceğine dair örgüt üyelerine teminatta bulundu.

"Normalleşme planı dışarıdan değil, sizden gelecek"

Kamp ziyaretlerinden birinde Uygulama Heyeti Başkanı Gloria Jumamil-Mercado, MİKC temsilcilerine, "Sürece dair sizlerde detaylı konuşmalar ve müzakereler yapacağız. Bu sayede hükümet, isteklerinizi karşılayabilecek. Normalleşme planı dışarıdan değil, sizden gelecek." dedi.

MİKC ve Filipinler hükümeti arasında 2014'te imzalanan CAB, siyasi süreç ve normalleşme süreci olarak iki taraflı uygulanacak.

Siyasi süreçte bölgede geçiş hükümetinin kurulmasının ardından Bangsamoro Anayasası'nın oluşturulması sağlanacak.

Normalleşme sürecinde ise MİKC savaşçılarının silah bırakması ve örgüte ait kamp bölgelerinin iskan alanlarına dönüştürülmesi planı gerçekleştirilecek.

Bangsamoro'daki barış süreci kapsamında en son geçen ay Filipinler hükümeti ve MİKC arasında "Bangsamoro Geçiş Hükümetine Önerilen Geçiş Planı" anlaşması imzalanmıştı.

Bangsamoro geçiş hükümeti bölgeyi 3 yıl yönetecek

Ocak ve şubat aylarında yapılan referandumun ardından Mindanao'da kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Başbakanı olan Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi bölge valisinden fiilen devralmıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi (BTA) başbakanlığına atanan İbrahim'in 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı. 80 üyesi bulunan geçiş hükümetinin 41 üyesi Moro İslami Kurtuluş Cephesinden, 39 üyesi merkezi hükümetten oluşuyor.

Anahtar Kelimeler:
FilipinlerKamp
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