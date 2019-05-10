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Mısır'da 516 caminin ismi değiştirildi

Mısır'da aralarında 2013'teki askeri darbenin ardından yapılan protestolarda kanlı müdahaleye şahit olan Rabiatul Adeviyye Camisi'nin de olduğu 516 caminin isminin değiştirilmesine karar verildi.

Mısır'da 516 caminin ismi değiştirildi

Mısır'da aralarında 2013'teki askeri darbenin ardından yapılan protestolarda kanlı müdahaleye şahit olan Rabiatul Adeviyye Camisi'nin de olduğu 516 caminin isminin değiştirilmesine karar verildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Mayıs 2019 Cuma 10:07
Mısır'da 516 caminin ismi değiştirildi

Mısır'da aralarında 2013'teki askeri darbenin ardından demokrasi yanlısı protestoculara ev sahipliği yapan ve eylemcilere yönelik kanlı müdahaleye şahit olan Rabiatul Adeviyye Camisi'nin de bulunduğu 516 caminin ismi değiştirildi.

Mısır hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Vakıflar Bakanı Muhtar Cuma'nın ilk aşama olarak ülke genelinde yaklaşık 100 derneğe bağlı 516 caminin isminin değiştirilmesi kararını imzaladığı belirtildi.

Camilerin herhangi bir dernek, cemaat ya da gruba bağlı olarak kullanılamayacağı ifade edilen açıklamada, aynı şekilde siyasi ve ideolojik çatışmalara da dahil edilemeyeceği kaydedildi.

Rabiatul Adeviyye Derneği'ne bağlı Rabiatul Adeviyye Camisi'nin isminin Rahmet Camisi olarak değiştirildiği öğrenildi.

Vakıflar Bakanlığından tartışmalı üçüncü adım

Vakıflar Bakanlığının camilerin isminin değiştirilmesi kararı, son zamanlarda camilerle ilgili tartışma yaratan üçüncü adımı oldu.

Bakanlık daha önce de teravih namazlarında dışarıya hoparlörlerle ses verilmesini yasaklamış, ayrıca namaz aralarında yapılan vaazları da 10 dakikayı geçmeyecek şekilde sınırlandırmıştı.

Kanlı müdahaleye şahit olan Rabiatul Adeviyye Camisi

Mısır güvenlik güçleri, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle görevden alınmasını protesto amacıyla 14 Ağustos 2013'te başkent Kahire'de, bulunduğu semtle aynı ismi taşıyan caminin bulunduğu Rabiatul Adeviyye Meydanı ile Nahda Meydanı'nda toplanan eylemcilerin üzerine ateş açmış, kanlı müdahalede yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlercesi yaralanmıştı.

Darbe karşıtı protestolara şahit olan Rabiatul Adeviyye Camisi, kanlı baskının ardından güvenlik güçleri tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

Ordunun yönetime el koymasının akabinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) "terör örgütü" ilan edilmesi ve yasaklanmasının ardından 2015'te teşkilata yakınlığıyla bilinen Rabiatul Adeviyye Derneği'nin tüm mal varlığına el konulmasına ve eski müftü Ali Cuma'nın dernek başkanı olarak atanmasına karar verilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Camii
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