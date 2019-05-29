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Merkel'den Avrupa'ya yükselen 'aşırı sağ' uyarısı

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Almanya Başbakanı Merkel, "Özellikle Almanya'da onları (aşırı sağcıları) kendi geçmişimiz bağlamında görmemiz gerekiyor, dolayısıyla bu konuda diğer herkesten daha uyanık olmalıyız." dedi.

Merkel'den Avrupa'ya yükselen 'aşırı sağ' uyarısı

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Almanya Başbakanı Merkel, "Özellikle Almanya'da onları (aşırı sağcıları) kendi geçmişimiz bağlamında görmemiz gerekiyor, dolayısıyla bu konuda diğer herkesten daha uyanık olmalıyız." dedi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:49
Merkel'den Avrupa'ya yükselen 'aşırı sağ' uyarısı

Almanya Başbakanı Angela MerkelAvrupa'da ve ülkesinde aşırı sağın yükselişine dikkat çekerek, "Özellikle Almanya'da onları (aşırı sağcıları) kendi geçmişimiz bağlamında görmemiz gerekiyor, dolayısıyla bu konuda diğer herkesten daha uyanık olmalıyız." dedi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Almanya Başbakanı Merkel, AB ülkelerindeki son seçimleri ve genel anlamda kıtadaki aşırı sağın yükselişini değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının yakından ve dikkatle ele alınması gerektiğini kaydeden Merkel, yükselen aşırı sağ konusunun tüm Avrupa için rahatsızlık verici olduğunu ve ülkesinin kendini bu gelişmelerden ayıramayacağını söyledi.

Ülkesinde her zaman kayda değer sayıda antisemitik grupların olduğunu belirten Merkel, "Evet kabul etmek gerekir ki burada hala yapmamız gereken işler var." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'daki antisemitik dalgayı kabul etti

"Alman polisi tarafından korunmaya ihtiyaç duyulmayan tek bir sinagog, tek bir Yahudi çocuk bakımevi ya da tek bir Yahudi okulu yoktur. Maalesef zaman içinde bu konuyu yeterince tatmin edici şekilde ele alamadık." sözleriyle Almanya'da antisemitik dalganın varlığına işaret eden Merkel, özellikle genç nüfusa ülkenin kendi geçmişini iyi anlatmak gerektiğini vurguladı.

Almanya'daki seçimlerde ikinci olan Yeşillerin çıkışını da değerlendiren Merkel, insanların özellikle iklim değişikliği ve çevre gibi konularda artan bir hassasiyet gösterip buna göre oy kullanmasının takdir edilecek bir durum olduğunu, kendi partisinin de bu meydan okumayla yüzleşmesi gerektiğini dile getirdi.

Mülteci sorununun yarattığı tartışmalara da değinen Merkel, 1 milyon mültecinin Almanya'ya kabulü kararının arkasında olduğunu bildirdi. Merkel, "Suriye ve Irak'taki gibi insani krizler olurken en iyi yol kendimizi bunlara kapatmak değil, mültecilerin bakımı ile ilgili süreçlerde uyanık olmaktır." ifadesini kullandı.

"Trump'ın kendi görüşleri var, benim de kendi görüşüm"

ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisine de dair yorumlar da yapan Merkel, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Marshall yardımlarına dikkat çekerek tüm Alman başbakanlarının Amerikan başkanlarıyla iyi ilişki kurmak istediğini belirtti.

"Başkan Trump'ın kendi görüşleri var, benim de kendi görüşlerim var. (Siyasette) Her zaman bir yüzleşme durumu olur, ben bunları karşılamaya hazırım." ifadelerini kullanan Merkel, Trump'la belli konularda ayrışma yaşadıklarını ama sonunda ortak bir zemin bulabildiklerini anlattı.

Merkel, ocak ayında parti genel başkanlığı ve 2021'de başbakanlık görevleri için yeniden aday olmayacağını açıklamış, aralık ayında düzenlenen Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) kurultayında Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkel’in yerine CDU Genel Başkanı seçilmişti.

Merkel ayrıca önceki hafta yaptığı açıklamayla, başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra Avrupa Birliği'nde bir görev üstlenmeyeceğini bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaMerkelAvrupa
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