Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
89453
ALTIN
244.744
DOLAR
5.8560
STERLİN
7.3840
EURO
6.5291
Teröristlerin teslim olma anı görüntülerde
Teröristlerin teslim olma anı görüntülerde
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri...
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu
Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri...
Adalet Bakanı Gül: Türkiye'yi daha büyük bir hale getirmeye devam edeceğiz
Adalet Bakanı Gül: Türkiye'yi daha...

Meksika Başkanı Obrador'dan Trump'ın 'yasa dışı göçmen' vergisine tepki

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi getirdikleri açıklamasına tepki gösterdi.

Meksika Başkanı Obrador'dan Trump'ın 'yasa dışı göçmen' vergisine tepki

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi getirdikleri açıklamasına tepki gösterdi.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:31
Meksika Başkanı Obrador'dan Trump'ın 'yasa dışı göçmen' vergisine tepki

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın kararını eleştirerek, göçmenlik gibi sosyal sorunların emirler ya da zorlayıcı tedbirlerle çözülemeyeceğini belirtti. Obrador, "Şunu unutmayın, cesaretsiz değilim, bir korkak ya da çekingen de değilim ama prensiplere göre hareket etmeyi tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD tarihinde göçmenlerin oynadığı rolün önemine değinen Obrador, "Özgürlük Heykeli yalnızca boş bir sembol değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ı, beraberinde heyetle Washington'a göndereceğini ve barışçıl yollarla bu sorunu çözmeye çalışacaklarını vurgulayan Obrador, Meksika'nın düzensiz göçmenler konusunda da kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini kaydetti.

Uzun süredir yasa dışı göçmenler konusundaki şikayetlerini açıktan dile getiren ve ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini isteyen Trump, son günlerde Meksika yönetimine yönelik üstü kapalı eleştirilerini artırmıştı.

Çarşamba günü Teksas'ın El Paso bölgesinde bin civarında yasa dışı göçmen gözaltına alınmış, Trump yönetimi bu tür sınır geçişlerine müsamaha göstermeyeceğini açıklamıştı.

Bugün de ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri sürerek, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 Gümrük Vergisi getirildiğini açıkladı. 

Anahtar Kelimeler:
Meksika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İran'ın petrol tankerlerine saldırısının delilleri BMGK'ya sunulacak'
'İran'ın petrol tankerlerine saldırısının delilleri BMGK'ya sunulacak'
Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: 4 ölü, 15 yaralı
Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: 4 ölü, 15 yaralı
Etna yanardağı aktif duruma geçti
Etna yanardağı aktif duruma geçti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim