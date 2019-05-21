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Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Sakarya ve çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Sakarya ve çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
21 Mayıs 2019 Salı 09:59
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Sıcaklıklar
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