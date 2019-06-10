Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94103
ALTIN
246.723
DOLAR
5.7719
STERLİN
7.3277
EURO
6.5305
Hami Aksoy: Fatih gemisi personeline tutuklama kararı doğruysa gereken cevabı vereceğiz
Hami Aksoy: Fatih gemisi personeline...
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını 16 Haziran'da
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını 16 Haziran'da
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türklerinin haklarının gasbedilmesine müsaade etmeyeceğiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs...
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Almanya'da iki farklı camiye saldırı düzenlendi
Almanya'da iki farklı camiye saldırı...

Mali'de köye saldırı: 95 ölü

Mali'de Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda en az 95 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mali'de köye saldırı: 95 ölü

Mali'de Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda en az 95 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:32
Mali'de köye saldırı: 95 ölü

Paris merkezli haber kanalı France 24'ün Mali Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Mali'nin merkez bölgesindeki Dogon etnik grubu mensuplarının yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda en az 95 kişi öldü. 

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Ogossagou köyündeki Fulanilere 23 Mart'ta üzerlerinde Dozos avcı grubuna ait kıyafetler bulunan silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve, birçok ev ateşe verilmişti.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı. 

Anahtar Kelimeler:
MaliSaldırıTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönüllü Türk kuruluşları Nijeryalıların temiz su ihtiyacını gidermeye çalışıyor
Gönüllü Türk kuruluşları Nijeryalıların temiz su ihtiyacını gidermeye çalışıyor
Hami Aksoy: Fatih gemisi personeline tutuklama kararı doğruysa gereken cevabı vereceğiz
Hami Aksoy: Fatih gemisi personeline tutuklama kararı doğruysa gereken cevabı vereceğiz
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim