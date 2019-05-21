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Malezya'da pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu.

Malezya'da pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
21 Mayıs 2019 Salı 09:51
Malezya'da pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu

Malezya'da Kuala Lumpur Arama ve Kurtarma Birimi Şefi L. Logeswaran, yaptığı açıklamada, başkentte bir pazar alanında gece saat 01.30 civarında çıkan yangına müdahale edildiğini ve alevlerin 15 dakika içinde kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Logeswaran, pazar alanındaki 30 dükkanın yandığını kaydetti.

Yangının sebebi ise henüz tespit edilemedi.

Kuala Lumpur'un merkezindeki Hint Camisi'nin yanında kurulan pazarda, Ramazan Bayramı öncesi bayramlık kıyafetler satılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Malezya
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