Malezya Başbakanı Muhammed: Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum

Kuala Lumpur

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, son bir ankete göre halkın hükümete desteğinin azalmasıyla ilgili, "(ABD Başkanı Donald) Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum." dedi.

Mahathir, liderliğini yaptığı Umut İttifakı (PH) koalisyonunun iktidarda olmasının birinci yılı dolayısıyla hükümetinin performansına dair basına değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin bir yılda en büyük başarısının yolsuzluklarla mücadele olduğunu belirten Mahathir, "Bugün insanlar artık yolsuzluktan şikayet etmiyor. Kimse kendisine para ödenmesini veya bir işi yapmak için ekstra para ödemeyi talep etmiyor. Resmi işler daha çabuk onaylanıyor." şeklinde konuştu.

Mahathir, ülkenin yaşadığı ekonomik durgunluğa ilişkin hala önceki hükümetin ortaya çıkardığı sorunları çözmeye çalıştıklarını kaydederek, "Milyarlarca kredi aldılar, kendilerini desteklemeyen insanları işlerine son vererek cezalandırdılar. Biz asla böyle bir şey yapmadık." ifadesini kullandı.

Hükümetin ekonomiye dair birtakım vaatlerini yerine getirebilmesi için henüz çok erken olduğunu dile getiren Mahathir, şöyle konuştu:

"Çin ile ortak demir yolu projesini yeniden müzakere etmek bile bir senemizi aldı. İlk anlaşma şartları çok kötüydü. Tüm ödemeler ve kar Çin'e gidecekti. Vergi bile alamayacaktık. Bunun yanı sıra otoyollardaki gişeleri kaldırmayı vadettik ama bunun çok maliyetli olacağını anladık. Eğer gişeleri kaldıracaksak bütün otoyolları satın almamız gerekir ki bu da devlete pahalıya patlar."

"Tüm etnik grupları tamamen memnun edemeyiz"

Mahathir Muhammed, iktidarın yaşadığı en büyük güçlüklerden birinin Malezya'daki etnik ve dini grupları idare etmek olduğunu vurguladı.

Her etnik ve dini grubun hassasiyetlerini gözettiklerini belirten Mahathir, "Herkesin ayrı bir sorunu var ve herkes hükümetin kendi etnik, dini grubundan çok başkalarına önem verdiğini düşünüyor." dedi.

Mahathir, hükümetinin ayakta kalabilmesi için Malay, Çinli ve Hintlerin desteğini iyi şekilde alabilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Şimdiye kadar öğrendiğimiz şey, bir ırka ayrıcalıklı davranıldığında bunun sorun yaratacağı gerçeği oldu. Bu yüzden her ırktan insanımızı önemsiyoruz ama tüm etnik grupları tamamen memnun edemeyiz." diye konuştu.

"Trump'tan daha kötü değilim"

Malezya lideri, son bir ankete göre halkın hükümete ve kendisine desteğinin azalmasına dair bir soru üzerine "Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum. Aynı şekilde İngiliz, Fransız, İspanyol liderlerinden de kötü olduğumu düşünmüyorum. Onlara kıyasla performansım daha iyi." ifadesini kullandı.

İlerleyen yaşına rağmen kendisini hala güçlü hissettiğini dile getiren Mahathir, "93 yaşına gelmiş çoğu insan düşünecek kabiliyette değildir ama ben hala burada sorularınıza cevap verebiliyorum." dedi.

Mahathir, 2020'den sonra iktidarda kalmaya niyetli olmadığının da altını çizerek, başbakanlığının ikinci yılında koltuğunu Halkın Adaleti Partisi Genel Başkanı Enver İbrahim'e devredeceği vaadini yineledi.