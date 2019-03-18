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Maduro'dan kabinesinde köklü değişim sinyali

Venezuela Devlet Başkanı Maduro kabinesindeki tüm isimlerin görevlerini bırakmaya hazır olmasını istedi.

Maduro'dan kabinesinde köklü değişim sinyali

Venezuela Devlet Başkanı Maduro kabinesindeki tüm isimlerin görevlerini bırakmaya hazır olmasını istedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Mart 2019 Pazartesi 09:57
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Maduro'dan kabinesinde köklü değişim sinyali

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da ABD destekli muhalefetin 2 aydan fazla süredir rahat nefes aldırmadığı Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kabinesinde köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

Maduro'nun tüm bakanlardan görevlerini bırakmaya hazır olmalarını istediği bilgisini Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez duyurdu.

Rodriguez, sosyal medya paylaşımında, "Devlet Başkanı Maduro bütün kabineye köklü bir yeniden yapılandırma gereği görevlerini bırakmaya hazır olmalarını istedi." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Venezuala
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