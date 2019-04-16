Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

Londra’da bir köprü, bir meydan ile 3 kavşağı işgal ederek trafiğe kapayan çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion üyeleri, kentte yaşamı olumsuz etkilerken, polis eylemcilere müdahale etti.

Eylemcileri Marble Arch’a gitmeye ve eylemlerini orada sürdürmeye çağıran polis, bu çağrıya uymayanlara müdahale ederek, 47 kişiyi gözaltına aldı.

Eylemciler geceyi kurdukları çadırlarda geçiriyor

Çevrecilerin eylemi Marble Arch’ta devam ediyor. Çevredeki yolları keserek trafiğe kapatan eylemciler, geceyi kurdukları çadırlarda geçiriyor.

Polis gündüz saatlerinde de petrol şirketi Shell’in merkezini basarak bir camı kıran ve duvarlara grafiti çizen 5 eylemciyi gözaltına almıştı.

Londra'da çevreci protestocular, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla çaba göstermesi için 5 gün boyunca işgal eylemi yapacaklarını açıklamıştı.

Kasım ayında protestocuların, Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Extinction Rebellion önceki hafta da İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasındaki bir oturumda çıplak protesto eylemi gerçekleştirmiş, olayda 8 kişi gözaltına alınmıştı.