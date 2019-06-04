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Londra'da Trump karşıtı gösteri

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı önünde ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi ziyareti protesto edildi.

Londra'da Trump karşıtı gösteri

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı önünde ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi ziyareti protesto edildi.

04 Haziran 2019 Salı 00:57
Londra'da Trump karşıtı gösteri
Londra

ABD Başkanı Trump'ın Londra ziyareti

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı önünde ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi ziyareti protesto edildi.

Buckingham Sarayı önünde toplanan yüzlerce gösterici, üç gün sürecek İngiltere ziyareti kapsamında Londra'da bulunan Trump'ı protesto etti.

ABD Başkanı'nın onuruna verilecek akşam yemeğine katılmak üzere geleceği sarayın önünde toplanan eylemciler, Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını eleştiren döviz ve pankartlar taşıdı.

Tencere, tava, düdük gibi araçlarla seslerini saraya kadar ulaştırmaya çalışan göstericiler, Trump'ı ülkeye davet eden İngiliz hükümetine de tepki gösterdi.

Boykot edilen yemek

Bugün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından resmi törenle karşılanan ve öğle yemeğinde ağırlanan Trump, daha sonra Westminster Abbey’de meçhul asker anıtına çelenk bırakmıştı.

İngiltere Veliaht Prensi Charles ile akşam çayında bir araya gelen Trump, bu gece de onuruna verilecek akşam yemeğine katılmak üzere yeniden Buckingham Sarayı'na gelecek. 

İngiliz parlamentosun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow, ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn ve Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable'ın boykot edeceği yemekte, Kraliçe'nin yanı sıra Trump'ın da bir konuşma yapması bekleniyor.

Trump yarınki programı çerçevesinde Başbakan Theresa May ile bir araya gelmeye hazırlanırken, ABD Başkanı'na karşı aynı saatlerde Londra'nın ünlü meydanı Trafalgar'da büyük bir protesto gösterisi düzenlenmesi bekleniyor. Gösteride, İşçi Partisi lideri Corbyn'in de konuşma yapması öngörülüyor.

Eylemcilerin hedefi olmamak için helikopterle seyahat ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, göstericilerle karşı karşı gelmemek için Londra'da çoğunlukla helikopterle seyahat ediyor.

Trump'ın ziyaretine karşı 2 milyona yakın imzanın toplandığı İngiltere'de, ABD Başkanı'nın geçen yaz ülkeye yaptığı çalışma ziyareti de yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto edilmişti.

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