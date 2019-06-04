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Londra'da on binler Trump'a karşı yürüdü

ABD Başkanı Trump, Londra’da on binlerce göstericinin katıldığı eylemle protesto edildi.

Londra'da on binler Trump'a karşı yürüdü

ABD Başkanı Trump, Londra’da on binlerce göstericinin katıldığı eylemle protesto edildi.

04 Haziran 2019 Salı 21:43
Londra'da on binler Trump'a karşı yürüdü

ABD Başkanı Donald Trump, Londra’da on binlerce göstericinin katıldığı eylemle protesto edildi.

Sabah saatlerinden itibaren Trafalgar Meydanı'nda toplanan göstericiler, İngiliz polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Whitehall Caddesi'ni geçerek Parlamento Meydanı'na ulaştı.

ABD Başkanı Trump’ın İngiltere Başbakanlık Ofisi “10 Numara”ya varmasıyla başlayan yürüyüşte Trump’ın göçmen karşıtlığını ve Orta Doğu politikasını eleştiren pankart ve dövizler taşındı.

Trafalgar Meydanı’nda Trump’ı tuvalet oturağında gösteren dev bir manken yerleştiren göstericiler, Parlamento Meydanı’nda da ABD Başkanını bir bebek şeklinde temsil eden dev bir balon uçurdu.

İngiliz polisi Trump’ın kafilesinin güzergahı boyunca ve İngiliz Başbakanlık Ofisi çevresindeki yolları trafiğe kapattı. Polis, bariyerleri aşmaya çalışabilecek göstericilere karşı da kimi noktalarda 4 saf şeklinde sıralandı.

Atlı polislerin de yoğun olarak kullanıldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı milletvekillerinin bile emniyet kordonlarını aşmasına izin verilmediği görüldü.

Trump'ın kafilesinin Parlamento Meydanı'ndan geçişi sırasında, makam aracının penceresinden bir cep telefonuyla meydandaki dev Trump balonunun videosunun çekildiği görüldü. 

Londra'daki Trump karşıtı gösterinin yerel saatle 17.00'ye kadar kadar sürmesi bekleniyor. Gösteride aralarında ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in de yer aldığı çok sayıda isim halka hitap edecek.

Trump: Çok çok büyük bir ticaret anlaşmamız olacağını düşünüyorum

Öte yandan Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde Amerikan ve İngiliz 5'er büyük firmanın yetkilileri ile kahvaltıda bir araya geldi. 

Başbakan Theresa May ve bakanların da katıldığı toplantıda iki ülke arasındaki ticaretin artırılması üzerinde duruldu. 

Trump, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin birbirinin en büyük ticari ortağı olduğunu söyledi. İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine gönderme yapan Trump, ticari ilişkileri daha da artırmak için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Konuyu bugünden başlayarak ele alacaklarını kaydeden Trump, "Fakat çok çok büyük bir ticaret anlaşmamız olacağını düşünüyorum. Çok adil bir anlaşma olacak." dedi. 

Muhafazakar Partinin liderliğinden cuma günü istifa edip yeni lider belirlenince de Başbakanlık görevini bırakacak olan May'i Brexit konusunda ortaya koyduğu "harika iş" için tebrik eden Trump, "(Görevi bırakma) Tarihi tam olarak bilmiyorum fakat bir yere ayrılmayın, bu anlaşmayı yapalım." diye konuştu. 

May de İngiltere ve ABD'nin gelecekte birlikte çalışması açısından "çok büyük imkanlar" bulunduğunu dile getirerek, "İyi bir ticari anlaşmayla daha da ileri taşıyabileceğimiz muazzam bir ortaklık var." ifadesini kullandı. 

Kahvaltının ardından Trump ve May, Downing Street’teki Başbakanlık ofisi "10 Numara"da bir araya geldi. ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı Başbakan May ile eşi Philip May, binanın önünde karşıladı. Bu sırada, göstericiler Başbakanlık ofisinin yakınlarında toplanarak Trump karşıtı slogan attı. 

May ile Trump'ın İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından yapılacak bir ticaret anlaşmasını ve Çin telekom firması Huawei ürünlerinin ülkenin yeni 5G kablosuz iletişim ağında kullanılıp kullanılmamasını görüştüğü belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
LondraTrumpProtesto
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