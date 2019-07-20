Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
101849
ALTIN
259.118
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0518
EURO
6.3235
Bu hafta 9 film vizyonda
Bu hafta 9 film vizyonda
'Terör sorununun çözülmesi için hükümete desteğimiz tamdır'
'Terör sorununun çözülmesi için hükümete...
Düzce'deki arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi
Düzce'deki arama çalışmalarına yarına kadar...
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya tahliye
Eski Halk Bankası Genel Müdür...

Londra'da binlerce kişi Brexit ve Boris Johnson'a karşı yürüdü

Londra'da binlerce kişi, Brexit ve iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliğine seçilerek ülkenin yeni başbakanı olma ihtimali güçlü görülen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a karşı yürüyüş düzenledi.

Londra'da binlerce kişi Brexit ve Boris Johnson'a karşı yürüdü

Londra'da binlerce kişi, Brexit ve iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliğine seçilerek ülkenin yeni başbakanı olma ihtimali güçlü görülen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a karşı yürüyüş düzenledi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:00
Londra'da binlerce kişi Brexit ve Boris Johnson'a karşı yürüdü

Yerel saatle 12.00'da Hyde Park'nın yanında toplanan binlerce gösterici hem Brexit hem de Johnson karşıtı dövizlerle Parlamento Meydanına yürüyüşe geçti.

Göstericiler Başbakan Theresa May'in, Brexit Partisinin aşırı sağcı lideri Nigel Farage'ın ve iktidar partisinin liderliği için Johnson'a karşı yarışan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın da kuklalarını taşıdı.

Parlamento Meydanında benzeri daha önce ABD Başkanı Donald Trump için de yapılan dev Boris Johnson balonu uçuruldu.

Favori Johnson

Yarışın favorisi olarak gösterilen Johnson, May'in kabinesindeki Dışişleri Bakanlığı koltuğunu, Brexit politikasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle geçen yıl istifa ederek bırakmıştı.

Johnson ülkeyi anlaşmalı veya anlaşmasız olarak 31 Ekim'de AB üyeliğinden çıkarmayı vadediyor. Buna karşın Hunt bu konuda parlamentonun sesine kulak verebileceğinin sinyalini veriyor.

İngiliz parlamentosu son anda çıkardığı bir yasa ile ülkenin 29 Mart'ta AB’den anlaşmasız ayrılmasını engellemişti.

Anahtar Kelimeler:
Londra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
British Airways Kahire'ye uçuşları askıya aldı
British Airways Kahire'ye uçuşları askıya aldı
Hong Kong'da hükümet taraftarları polise destek için toplandı
Hong Kong'da hükümet taraftarları polise destek için toplandı
Erbil saldırısının baş faili Mazlum Dağ yakalandı
Erbil saldırısının baş faili Mazlum Dağ yakalandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim