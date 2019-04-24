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Libya zirvesinden savaşın durdurulması çağrısı

Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Libya zirvesinde savaşın durdurulması ve siyasi görüşmelere başlanması çağrısı yapıldı.

Libya zirvesinden savaşın durdurulması çağrısı

Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Libya zirvesinde savaşın durdurulması ve siyasi görüşmelere başlanması çağrısı yapıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Nisan 2019 Çarşamba 09:46
Libya zirvesinden savaşın durdurulması çağrısı

Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Libya zirvesi kapanış bildirgesinde, çatışan taraflara savaşın durdurulması ve siyasi görüşmelere başlanması çağrısı yapıldı. 

Bildirgede, silahlı milislerin yarattığı kaosun sonlandırılması ve silahın, ordu kuvvetleri ile nizami polis örgütünün elinde bulunmasının önemi vurgulandı.

"İstikrarsızlıktan en çok zarar gören taraf Afrika ülkeleri"

Derhal şartsız ateşkes ilan edilmesi ve siyasi görüşmelere başlanılması çağrısının yapıldığı kapanış bildirgesinde, "Libya'daki istikrarsızlığın sürmesinden en çok zarar gören taraf Afrika ülkeleri olduğu için, siyasi çözümü en çok arzulayan da o ülkelerdir." ifadeleri yer aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 14 Nisan'da Kahire'de Halife Hafter ile yaptığı görüşmede ülkesinin terör, cemaatler ve aşırıcı silahlı milislerle mücadeleye destek verdiğini açıklamıştı. Siyasi yorumcular Sisi'nin bu açıklamasını, Hafter'i desteklediği anlamını çıkartmıştı.

Libya konulu zirveye, Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra Ruanda ve Güney Afrika cumhurbaşkanları, Afrika Birliği'ndeki Libya Komitesi Başkanı sıfatıyla Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki de katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Libya
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