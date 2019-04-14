Libya'da UMH güçlerinden 'ilerliyoruz' mesajı

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, güçlerinin, Uluslararası Trablus Havalimanı ve Aziziye bölgesinde Hafter güçlerine karşı ilerleme kaydettiklerini ve ağır kayıplar verdirdiklerini açıkladı.

Hafter'e bağlı güçlerden esirler aldıklarını ifade eden Kanunu, sayılara ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

UMH'ye bağlı hava kuvvetlerinin, Hafter güçlerinin konuşlandığı El-Vutiyye Üssü ve Gıryan'daki Ebu Reşade Üssü ile buralara lojistik destek sağlayan bazı noktalara 21 hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirten Kanunu, UMH'nin savaşı başlatan taraf olmadığını ancak sonucu belirleyen taraf olacağını vurguladı.

Öte yandan Ulusal Mutabakat Hükümeti Sözcüsü Muhanned Yunus, Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Eski şartlara göre bir siyasi çözümden bahsetmenin zamanı geçti ama aynı zamanda UMH bir ateşkesi memnuniyetle karşılar." dedi.

Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ın siyasi bir çözüm için bütün devletlerle iletişim halinde olduğunu belirten Yunus, "Uluslararası alanda askeri değil siyasi bir çözüm vurgusu var." ifadesini kullandı.

Yunus, UMH'nin bir ateşkesi memnuniyetle karşılayacağını ancak bunun için Hafter güçlerinin şu anki pozisyonlarında kalmamaları ve geldikleri yere dönmelerinin şart olduğunu bildirdi.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.