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Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı

Libya'da UMH'ye bağlı hava kuvvetleri, emekli general Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un güneyinde konuşlandığı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı

Libya'da UMH'ye bağlı hava kuvvetleri, emekli general Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un güneyinde konuşlandığı noktalara hava saldırısı düzenledi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:41
Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH)  emekli general Halife Hafter'e karşı başlattığı Burkan el-Gadap operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Meci AA muhabirine yaptığı açıklamada, UMH'ye bağlı hava kuvvetlerinin, başkentin güneyindeki Vadi er-Rabi, Es-Sebia ve eski havalimanı bölgelerindeki Hafter güçlerini hedef aldığını söyledi.

Çok sayıda askeri araç kullanılmaz hale geldi

Meci, saldırılarda çok sayıda askeri aracın kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti. 

Meci, UMH güçlerinin, sahip olduğu savaş uçakları ve gözetleme cihazlarıyla Hafter'e ait uzak bölgelerdeki güçlerin bile hedef alınabileceğini belirtti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti. 

Anahtar Kelimeler:
Libya
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