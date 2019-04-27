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Libya'da insani durum kötüye gidiyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Trablus'ta devam eden ağır çatışmalar nedeniyle insani durum kötüye gidiyor." dedi.

Libya'da insani durum kötüye gidiyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Trablus'ta devam eden ağır çatışmalar nedeniyle insani durum kötüye gidiyor." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Nisan 2019 Cumartesi 07:35
Libya'da insani durum kötüye gidiyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Libya'nın başkenti Trablus ve çevresinde devam eden çatışmalar nedeniyle insani durumun kötüye gittiği uyarısında bulundu.

Dujarric, günlük basın brifinginde, Libya'da devam eden çatışmalar nedeniyle giderek kötüleşen insani duruma dikkati çekti.

Sivillerin yaşadığı bölgelere yönelik gelişigüzel roket saldırılarından derin endişe duyduklarını belirten Dujarric, "Trablus'ta devam eden ağır çatışmalar nedeniyle insani durum kötüye gidiyor. Yaklaşık 39 bin kişi yerinden edildi." dedi.

Çatışmaların yaşandığı bölgelerde sivillerin elektrik kesintisi ve su sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Dujarric, sivillerin korunması ve insani yardımların yapılabilmesi için acil erişim çağrısında bulundu.

Dujarric, 3 binden fazla mülteci ve göçmenin ise Trablus ve çevresinde çatışmalar arasında mahsur kaldığını söyledi.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Libya
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