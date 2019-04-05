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Libya'da Hafter Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıkladı.

Libya'da Hafter Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıkladı.

Editör
Editör
05 Nisan 2019 Cuma 00:03
Libya'da Hafter Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattı
Trablus

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife HafterTrablus'u ele geçirmek için saldırıbaşlattığını açıkladı. 

Basın ofisinin sosyal medya hesabında yayınlanan ses kaydında Hafter, halkın çağrılarına kulak verdiklerini iddia ederek, Trablus saldırısını başlattıklarını duyurdu. 

Kuvvetlerinin ilerlemesini "muzaffer bir yürüyüş" şeklinde nitelendiren Hafter, silahlarını bırakanların güvende olacağını ileri sürdü.

UMH Başkanı Serrac hava kuvvetlerine güç kullanma talimatı verdi 

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ise bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sivillerin hayatını korumak için hava saldırıları düzenleme ve güç kullanma talimatı verdi. 

Serrac, Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı güç kullanma ve hava saldırıları düzenlemekle görevlendirdi. 

Devrimci gruplar Hafter'i durdurmaya hazır 

Trablus'un doğusuna 200 kilometre uzaklıkta bulunan Misrata kentindeki devrimci gruplar da Hafter'e bağlı güçleri durdurmak için hazır olduklarını açıkladı. 

Devrimci grupların yerel medyada yer alan açıklamasında, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'ye, Hafter güçlerinin askeri hareketliliği karşısındaki tutumunu açıklaması çağrısında bulunuldu.

Olağanüstü hal ilanı 

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı da olağanüstü hal ilan ederek, yaşanacaklardan saldırıyı düzenleyen tarafın (Hafter güçleri) sorumlu olduğunu duyurdu.

BM ve AB'den "endişeliyiz" açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki askeri hareketlilikten ve çatışma çıkmasından endişe duyduğunu belirtti. 

Guterres, "Libya krizinde askeri çözüm yoktur. Libyalıların aralarındaki sorunları çözmesinin tek yolu diyalogdur." ifadesini kullandı. 

Taraflara soğukkanlı ve sakin olmaları çağrısında bulunan Guterres, bölgesel ziyaret çerçevesinde bulunduğu Mısır'dan dün Libya'ya geçmişti. 

Libya'daki Avrupa Birliği (AB) Misyonu'nun sosyal paylaşım hesabından yapılan yazılı açıklamada da ülkedeki askeri hareketlilikten endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, tansiyonu yükselten açıklamaların, kontrol edilemeyecek tehlikeli bir hale dönüşebileceği uyarısında bulunuldu.

Ülkedeki tüm taraflara acil sükunet ve kışkırtıcı eylemlere son verme çağrısı yapılan açıklamada, Libya krizinin askeri yollarla çözümünün mümkün olmadığı vurgulandı.

Katar'dan "Libya yeniden kaosa sürüklenmesin" uyarısı

Katar Dışişleri Bakanlığı da Libya'daki askeri hareketliliğin endişeyle takip edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin yeniden kaos uçurumuna yuvarlanmaması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu hareketliliğin, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılacak Libya diyalog konferansı öncesinde gerçekleşmesinin, siyasi çözüm sürecini baltalayabileceği ihtimaline dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL), Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası bir yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde bir diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyor.i.

Ne olmuştu?

Ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, birliklerine "terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için" dün ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti. 

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etmişti. 

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti.

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