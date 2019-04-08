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Libya'da Hafter'e karşı operasyon başlatıldı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Libya'da Hafter'e karşı operasyon başlatıldı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Editör
Editör
08 Nisan 2019 Pazartesi 00:30
Libya'da Hafter'e karşı operasyon başlatıldı
Trablus

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin Sözcüsü Muhammed Kanunu, Trablus'ta yaptığı basın açıklamasında, General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı UMH güçlerinin operasyon başlattığını belirtti.

Kanunu, "Burkan al-Gadab (Öfke Volkanı)" adını verdikleri operasyonun yasa dışı biçimde saldırganlar tarafından ele geçirilen bölgelerin temizlenmesini amaçladığını ifade etti.

Hafter güçlerinin "meşruiyeti bozmak için başarısız bir darbe girişiminde" bulunduklarını söyleyen Kanunu, UMH güçlerinin Trablus'u ve tüm şehirleri koruma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

Hafter güçlerinden çok sayıda kişinin esir alındığını aktaran Kanunu, Hafter güçlerine bağlı bulunanları "aldatılmış kişiler" olarak nitelendirerek, silah bırakma çağrısında bulundu.

Trablus'taki çatışmalarda 21 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Trablus'ta perşembe gününden bu yana süren çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Emin Muhammed el-Haşimi, AA muhabirine, ölüler ve yaralılar arasında sivillerin de askerlerin de bulunduğunu söyledi.

Yüksek Uzlaşı Konseyi'den aşiret liderlerine çağrı

Trablus'taki Yüksek Uzlaşı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise Libyalıların Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), yürüttüğü diyalogla siyasi çekişmenin bitmesini beklediği bugünlerde başkent sakinlerinin Hafter'in saldırısıyla şaşkınlığa uğradığı ifade edildi.

Trablus'ta Libya nüfusunun yarısının ikamet ettiği belirtilen açıklamada, UMH'den sivilleri koruma sorumluluğunu üstlenmesi istendi.

Açıklamada, "Doğu bölgesi halkı, aşiret liderleri, önde gelenleri, ülke çıkarlarını üstün tutun, savaşı sonlandırma ve kan dökülmesini engelleme konusundaki sorumluluğunuzu üstlenin. Evlatlarınızı savaşın yakıtı yapmayın." denildi.

Hafter'e bağlı güçlerden "savaş uçağı" itirafı

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce (TM) desteklenen Halife Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari de Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'a düzenledikleri saldırıda hava kuvvetlerini kullandığını, havalimanı çevresinin bu şekilde vurulduğunu söyledi.

Gelecek saatlerde sürpriz bir plan uygulayacaklarını belirten Mismari, Trablus'ta yaşanan çatışmalarda Hafter'e bağlı güçlerde can kaybı veya yaralanma olduğu yönündeki bilgileri yalanladı.

Mismari, "başkente yönelik saldırı kararının alınmasında Suudi Arabistan'ın rolü olduğu" yönünde basında yer alan iddiaların da doğru olmadığını kaydetti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı. 

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyor. 

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