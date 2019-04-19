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Kuzey Kore, ABD ile müzakerelerde Pompeo'yu istemiyor

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Pyongyang ile Washington yönetimleri arasında yürütülen nükleer görüşmelerde baş müzakereci görevinden alınması çağrısında bulundu.

Kuzey Kore, ABD ile müzakerelerde Pompeo'yu istemiyor

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Pyongyang ile Washington yönetimleri arasında yürütülen nükleer görüşmelerde baş müzakereci görevinden alınması çağrısında bulundu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
19 Nisan 2019 Cuma 12:19
Kuzey Kore, ABD ile müzakerelerde Pompeo'yu istemiyor

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Pyongyang ile Washington yönetimleri arasında yürütülen nükleer görüşmelerde baş müzakereci görevinden alınması çağrısında bulundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının ABD işlerinden sorumlu daire başkanı Kwon Jong Gun, resmi KCNA ajansına yaptığı açıklamada, Pompeo'yu "vurdumduymaz ve pervasız" açıklamalar yapmakla suçladı.

Kwon, Pyongyang'ın, Pompeo'nun liderliğinde bir diyaloğu arzu etmeyeceği, "ABD Dışişleri Bakanı'nın baş müzakereciliği sürdürmesi halinde görüşmelerin bir kez daha kötüye gideceği ve çetrefilleşeceği" ifadesini kullandı.

Kwon Jong Gun, "ABD ile diyaloğun devam etmesi durumunda diyalog ortaklarının, Pompeo değil kendileriyle iletişim kurma konusunda daha olgun ve dikkatli biri olmasını arzu ettiklerini" vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı'nın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Yüksek Halk Meclisinde yaptığı konuşmayla ilgili değerlendirmesine de tepki gösteren Kwon, "Konuşmasında ABD'nin yıl sonuna kadar hesap yöntemini değiştirmesi ve karşı önlemler ortaya koyması gerektiğini söylediğini herkes açıkça anladı. Sadece ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bunun, Kuzey Kore ile ABD arasında çalışma düzeyinde müzakerelerin sene sonuna kadar bitirilmesi anlamına geldiğini söyleyerek saçma konuşuyor." dedi.

Kuzey Kore dün taktik güdümlü yeni bir silah denediğini duyurmuştu.

2. zirvede anlaşma sağlanamamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." ifadelerini kullanmıştı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta gerçekleştirilen zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.

Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu, yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
Pompeo
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