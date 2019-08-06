Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99607
ALTIN
261.625
DOLAR
5.5279
STERLİN
6.7339
EURO
6.1871
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Türk bilim insanları rotayı kuzey kutbuna çevirdi
Türk bilim insanları rotayı kuzey...
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine odaklandı
Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine...

Kuzey Kore 2 haftada 4. kez kısa menzilli füze denedi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, "tanımlanamayan" kısa menzilli füzeler fırlatarak 2 hafta içinde dördüncü kez bu tür bir deneme yaptığını duyurdu.

Kuzey Kore 2 haftada 4. kez kısa menzilli füze denedi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, "tanımlanamayan" kısa menzilli füzeler fırlatarak 2 hafta içinde dördüncü kez bu tür bir deneme yaptığını duyurdu.

06 Ağustos 2019 Salı 11:38
Kuzey Kore 2 haftada 4. kez kısa menzilli füze denedi

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin, "tanımlanamayan" kısa menzilli füzeler fırlatarak 2 hafta içinde dördüncü kez bu tür bir deneme yaptığını duyurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 05.24 ve 05.36'da Güney Hwanghae bölgesinden Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru kısa menzilli füzeler fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 37 kilometre irtifa kazanan füzelerin 450 kilometreye yakın yol katettiği bilgisi yer aldı.

Kuzey Kore'nin ateşlediği füzelerin Güney Kore ile ABD arasında bu hafta başlayan tatbikatların başlangıcına denk gelmesi dikkati çekerken, Güney Kore ordusu, sürecin takipçisi olacağını ifade etti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ko Min-jung da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemesinden sonra hükümetin acil toplantı düzenlediğini açıkladı.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Kuzey Kore, 25 Temmuz'da Doğu Denizi'ne doğru "yeni taktik güdümlü silah" olduğunu duyurduğu iki kısa menzilli füze fırlatmıştı.

Güney Kore, 31 Temmuz'da da Kuzey'in ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak bir haftada ikinci kez silah denemesi yaptığını bildirmişti. Wonsan kentinden fırlatılan füzelerin 250 kilometre menzilli olduğu ve 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarılmıştı.

Pyongyang, bu füzelerin yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi olduğunu açıklamıştı.

Cuma günü 3. kez füze denemesi yapan Kuzey Kore, Güney Hamgyong'un Yonghung bölgesinden Doğu Denizi'ne doğru kısa menzilli füzeler fırlatmıştı.

Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.

Anahtar Kelimeler:
KuzeyKore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart
GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart
Ruhani'den ABD'ye müzakere çağrısı ve savaş uyarısı
Ruhani'den ABD'ye müzakere çağrısı ve savaş uyarısı
Suriye'de Esed rejimi sivilleri vurmaya devam ediyor
Suriye'de Esed rejimi sivilleri vurmaya devam ediyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim