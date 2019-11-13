Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104893
ALTIN
270.438
DOLAR
5.7410
STERLİN
7.3978
EURO
6.3342
Türkiye 36 yıl önceki kuruluş sürecinde KKTC'ye güç verdi
Türkiye 36 yıl önceki kuruluş...
AK Parti'de kongre maratonu başlıyor
AK Parti'de kongre maratonu başlıyor
İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ'ın çok önemli bir adamını Suriye'de ele geçirdik
İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ'ın çok...
Fidan dikmede Türkiye'nin Guinness rekoru tescillendi
Fidan dikmede Türkiye'nin Guinness rekoru...

Kudüs'ün mimari dönüşümü Osmanlı belgeleriyle gün yüzüne çıkarıldı

Dünyanın en eski kentlerinden Kudüs'ün mimari dönüşümü, Osmanlı belgeleriyle gün yüzüne çıkarıldı.

Kudüs'ün mimari dönüşümü Osmanlı belgeleriyle gün yüzüne çıkarıldı

Dünyanın en eski kentlerinden Kudüs'ün mimari dönüşümü, Osmanlı belgeleriyle gün yüzüne çıkarıldı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 16:59
Kudüs'ün mimari dönüşümü Osmanlı belgeleriyle gün yüzüne çıkarıldı

Kudüs'ün 1839 ile 1917 yılları arasındaki modernleşme süreci, "Atufetlü Efendim Hazretleri: Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs'e Mimari Bir Bakış" adlı sergide ele alındı.

Rezan Has Müzesi ev sahipliğinde ziyarete açılan sergi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında bulunan mimari projeler, çizimler, fotoğraflar gibi görsel ve resmi belgeleri bir araya getiriyor.

Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve UNESCO Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Yonca Kösebay Erkan'ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, Kadir Has Üniversitesi ve Kudüs'teki Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisinin UNESCO Kürsüsü iş birliği ile "Bir Kudüs Veritabanı: Modern Dönemlerde Mimari ve Tasarım" başlıklı uluslararası projenin çıktılarından yola çıkarak hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkan, 1839'da Tanzimat Fermanıyla birlikte askeri, idari, hukuki, eğitim ve sosyal hayatın düzenlenmesine yönelik değişimlerin doğurduğu yeni işlevli yapılar, İstanbul başta olmak üzere bazı Osmanlı kentleri gibi Kudüs'ün de çehresini değiştirdiğini ifade etti.

"Kudüs bir açık hava mimarlık müzesi niteliğindedir"

Erkan, 19. yüzyılın sonlarında Batılı mimari tarz ve formların egemen olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kudüs bir açık hava mimarlık müzesi niteliğindedir. Bu sergi de 'Osmanlı İmgesi', 'Kudüs'te Mimari, Modernleşmenin Alamet-i Farikası', 'Yeni İşlevli Yapılar', 'Kudüs'ün İbadethaneleri', 'Alman İmparatoru 2. Wilhem'in Ziyareti' başlıkları altında katılımcıları, Osmanlı belgeleri ışığında Kudüs'ün modernleşme sürecine zaman ötesi bir yolculuğa çıkaracak."

Serginin araştırma ekibinde ise Prof. Dr. Yonca Erkan'ın yanı sıra Prof. Dr. Füsun Alioğlu, Doç. Dr. Salih Bıçakçı ve Azize Gelir Çelebi yer alıyor.

Sergi, 29 Şubat'a kadar görülebilecek.

Anahtar Kelimeler:
KudüsMimami GörünümOsmanlı Belgeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail ordusu aynı aileden 8 kişiyi öldürdüklerini itiraf etti
İsrail ordusu aynı aileden 8 kişiyi öldürdüklerini itiraf etti
Türkiye 36 yıl önceki kuruluş sürecinde KKTC'ye güç verdi
Türkiye 36 yıl önceki kuruluş sürecinde KKTC'ye güç verdi
Ahıskalı Türkler 75 yıl önce bugün vatansızlığa sürgün edildi
Ahıskalı Türkler 75 yıl önce bugün vatansızlığa sürgün edildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim