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Kudüs genç şehidini uğurladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği baskında şehit olan Filistinli genç Ubeyd son yolculuğuna uğurlandı. Defin işleminin ardından İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı.

Kudüs genç şehidini uğurladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği baskında şehit olan Filistinli genç Ubeyd son yolculuğuna uğurlandı. Defin işleminin ardından İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:54
Kudüs genç şehidini uğurladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskında şehit olan Filistinli genç Muhammed Semir Ubeyd için düzenlenen cenaze törenine binlerce Filistinli katıldı.

Törende Filistin bayrakları taşınarak İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Mahalledeki camide kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı tekbir ve sloganlarla son kez evinin önüne getirildikten sonra mahalle kabristanında defnedildi.

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında gerginlik

Bu arada, görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre defin işleminin ardından İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı.

Olaylarda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi alınamadı.

Şehidin cenazesini 4 gün sonra teslim ettiler

İsrail polislerinin 27 Haziran Perşembe akşamı İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralanmış, yaralılardan 20 yaşındaki Muhammed Semir Ubeyd kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Mahalle sakinleri, İsrail güçlerinin baskınlarına ve bölgede inşa edilmesi planlanan Talmudik parkın kurulması için halkın evlerinden çıkarılması uyarılarına karşı akşam saatlerinde gösteri düzenlemişti.

İsrail polisi baskına tepki gösteren 19 Filistinliyi gözaltına alırken, şehit ettiği Ubeyd’in cenazesini alıkoyduktan 4 gün sonra ailesine bugün teslim etmişti.

İseviyye Mahallesi'ndeki gerginlik

Ubeyd'in öldürülmesinin ardından İseviyye Mahallesi'nde gerginlik tırmanmış, İsrail polisi yine mahalleye baskın düzenlemişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin, taş atarak tepki gösteren Filistinlilere müdahalesinde 37 kişinin plastik mermiyle yaralandığını, 7 kişinin atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini, 6 kişinin de darbedildiğini bildirmişti.

Açıklamada ayrıca İsrail polisine ilk yardım çalışmalarını önleme ve ambulansların bölgeye girişini engelleme suçlaması yöneltilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Kudüsşehit
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