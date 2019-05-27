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Kuala Lumpur'daki evsizleri sahurluklarla sevindiriyorlar

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Evsizler İçin Yemek inisiyatifi, ramazanda evsizlere hafta boyunca yetecek kuru yiyeceklerden oluşan sahurluk dağıtıyor.

Kuala Lumpur'daki evsizleri sahurluklarla sevindiriyorlar

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Evsizler İçin Yemek inisiyatifi, ramazanda evsizlere hafta boyunca yetecek kuru yiyeceklerden oluşan sahurluk dağıtıyor.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:55
Kuala Lumpur'daki evsizleri sahurluklarla sevindiriyorlar
Kuala Lumpur

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da evsizlere yardımda bulunan bir grup gönüllü, ramazanda da onları yalnız bırakmayarak sahurluk dağıtıyor.

Bir grup yardımseverden oluşan Evsizler İçin Yemek (FFG) inisiyatifi, ramazanda oruç tutan evsizlere her hafta sahurluk tedarik ediyor.

FFG gönüllüleri, evsizlere hafta boyunca yetecek kuru yiyeceğin yanı sıra onların temizlik ve kılık kıyafet ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Gönüllüler ayrıca, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması vesilesiyle düzgün kılık kıyafeti olmayan evsizlere bayramlık kıyafet de hazırlıyor.

Gönüllülerin bu haftaki evsizlere yardım buluşmasında, kendi bütçeleriyle satın aldıkları su, çikolata, gofret, sandviç, sabun, diş fırçası ve macunu gibi malzemelerden oluşan 300'den fazla paket, Kuala Lumpur'da evsizlerin yoğun barındığı 4 ayrı noktada ihtiyaç sahiplerine verildi.

Oruç tutan evsizlere bir sonraki haftaya kadar yetecek şekilde kuru sahurluk gıdalar da dağıtıldı.

"Ramazan sevgiyi paylaşma ayı"

Evsizler İçin Yemek inisiyatifinin kurucusu Mohd Azizan Zeynel Abidin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada sadece yemek yardımı yapmıyoruz, aynı zamanda evsiz insanlarımızın hikayelerini, zorluklarını ve sorunlarını paylaşıyoruz." dedi.

Mohd Azizan, yaptıkları yardımla tüm insanlığa mesaj vermek istediklerini kaydederek, "Ramazan bereket, bağış ve sevgiyi paylaşma ayıdır. Biz de gönüllülerimizle bu gece uğradığımız mekanlarda hem Malezya'ya hem de ülkemizin dışına bu mesajı ulaştırmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Yardım gönüllülerinden hastane çalışanı Farah Hazirah, "Ramazanın başından bu yana faaliyetlerimizi sürdürüyor ve ihtiyaç sahiplerine yemek, giyecek ve para gibi yardımları yapma hususunda birbirimizi teşvik ediyoruz. Gönüllülerin sayısının artıp daha fazla insana ulaşabilmeyi temenni ediyorum." diye konuştu.

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