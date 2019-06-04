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Kremlin: Türk ortaklarımızla işimiz S-400 anlaşmasını uygulamak

Kremlin Sözcüsü Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatına ilişkin, "Türk ortaklarımız ile işimiz gerçekleştirilme aşamasında olan S-400 ile ilgili teslimat anlaşmasını uygulamaktır." dedi.

Kremlin: Türk ortaklarımızla işimiz S-400 anlaşmasını uygulamak

Kremlin Sözcüsü Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatına ilişkin, "Türk ortaklarımız ile işimiz gerçekleştirilme aşamasında olan S-400 ile ilgili teslimat anlaşmasını uygulamaktır." dedi.

04 Haziran 2019 Salı 21:40
Kremlin: Türk ortaklarımızla işimiz S-400 anlaşmasını uygulamak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Türkiye'nin S-400 alımı konusunda ABD ile çalışma grubu kurma teklifini gazetecilere değerlendirdi.

"Türkiye’nin, S-400'ün satın almasına ilişkin ABD ile bir çalışma grubu kuracak olması konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri" yönündeki soruya Peskov, "Ankara’nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil. Türk ortaklarımız ile işimiz gerçekleştirilme aşamasında olan S-400 ile ilgili teslimat anlaşmasını uygulamaktır. Türkiye, kendi planlarını üçüncü ülkelerle istişare edebilir." yanıtını verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'dan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubunun kurulması teklifini yinelemişti.

Anahtar Kelimeler:
S-400Rusya
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