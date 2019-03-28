Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
92331
ALTIN
230.712
DOLAR
5.4755
STERLİN
7.2080
EURO
6.1622
'Dünyada Türk simidini bilmeyen kalmadı'
'Dünyada Türk simidini bilmeyen kalmadı'
Grönland'daki Jakobshavn Buzulu'nun yüz ölçümü yeniden artıyor
Grönland'daki Jakobshavn Buzulu'nun yüz ölçümü...
ASUS bilgisayarlara 'arz zinciri' saldırısı
ASUS bilgisayarlara 'arz zinciri' saldırısı
Tarihi İshak Paşa Sarayı baharda beyaza büründü
Tarihi İshak Paşa Sarayı baharda...
'Şok diyetler' ölüm saçıyor
'Şok diyetler' ölüm saçıyor

Kongrede Pompeo'ya 'Cemal Kaşıkçı' tepkisi

Dışişleri Bakanlığının 2020 bütçesiyle ilgili olarak Kongrede soruları yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından neden zayıf tepki gösterdiği şeklindeki sorular karşısında zorlandı.

Kongrede Pompeo'ya 'Cemal Kaşıkçı' tepkisi

Dışişleri Bakanlığının 2020 bütçesiyle ilgili olarak Kongrede soruları yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından neden zayıf tepki gösterdiği şeklindeki sorular karşısında zorlandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
28 Mart 2019 Perşembe 09:35
Kongrede Pompeo'ya 'Cemal Kaşıkçı' tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kongrede yöneltilen "Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Donald Trumpyönetiminin neden zayıf tepki gösterdiğine" ilişkin soruları yanıtlamakta zorlandı.

Bakan Pompeo, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde Dışişleri Bakanlığının 2020 bütçesiyle ilgili oturuma katıldı.

ABD-Suudi Arabistan ilişkileri hakkında birçok meclis üyesinin değerlendirmeler yaptığı oturumda, Kaşıkçı cinayeti ve Washington'ın Riyad'la görüşmelerini sürdürdüğü nükleer anlaşma sık sık gündeme geldi.

Pompeo, Trump yönetiminin, cinayetle bağlantılı olduğunu tespit ettiği 17 kişiye yaptırım kararı aldığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kongrede yöneltilen "Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Donald Trumpyönetiminin neden zayıf tepki gösterdiğine" ilişkin soruları yanıtlamakta zorlandı.

Bakan Pompeo, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde Dışişleri Bakanlığının 2020 bütçesiyle ilgili oturuma katıldı.

ABD-Suudi Arabistan ilişkileri hakkında birçok meclis üyesinin değerlendirmeler yaptığı oturumda, Kaşıkçı cinayeti ve Washington'ın Riyad'la görüşmelerini sürdürdüğü nükleer anlaşma sık sık gündeme geldi.

Pompeo, Trump yönetiminin, cinayetle bağlantılı olduğunu tespit ettiği 17 kişiye yaptırım kararı aldığını belirtti.

"17 haydut Disneyland'e gidemeyecek"

Pompeo'nun bu değerlendirmesini eleştiren Kaliforniya Vekili Brad Sherman, Pompeo'ya, "Cemal Kaşıkçı hunharca katledildi. Şu ana kadar verdiğimiz tepki, bu 17 haydutun Disneyland'e gidemeyeceğini söylemek oldu. Bu hiç de uygun bir karşılık değil. En azından Suudi Arabistan'ın nükleer silaha sahip olmasını önleyebilirsiniz. Eğer elinde kemik testeresi olan bir rejime güvenemezseniz nükleer silah olana da güvenmemelisiniz." sözleriyle tepki gösterdi.

Sherman, "Eğer Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MBS) harika bir lider olduğunu düşünüyorsanız hatırlatayım, kendisi seçilmiş bir lider değildir. Bir gün Vahhabi din adamları tarafından görevden alınabilir. Elbette Orta Doğu'nun nükleer silaha ihtiyacı da yok." değerlendirmesini yaptı.

Virginia Vekili Gerald Connolly de Kaşıkçı cinayetinin ardından Riyad yönetimine güvenilemeyeceğini kaydederken, Pompeo ise ABD'nin Kaşıkçı cinayetinin failleri konusunda elinden geleni yaptığını ifade etti.

Pompeo'nun cinayetten sonra Suudi Arabistan'da MBS ile yaptığı görüşmeden bir kareyi gösteren Connolly, "Veliaht Prens'e Kaşıkçı cinayetini gerçekten sordunuz mu? Sorduysanız ne cevap aldınız?" sorusunu yöneltti.

MBS'ye her konuyu sorduğunu söyleyen Pompeo, süreci takip etmeye devam edeceklerini ifade etti. Pompeo ayrıca, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydını dinlemediğini sözlerine ekledi.

Pompeo'nun bu değerlendirmesini eleştiren Kaliforniya Vekili Brad Sherman, Pompeo'ya, "Cemal Kaşıkçı hunharca katledildi. Şu ana kadar verdiğimiz tepki, bu 17 haydutun Disneyland'e gidemeyeceğini söylemek oldu. Bu hiç de uygun bir karşılık değil. En azından Suudi Arabistan'ın nükleer silaha sahip olmasını önleyebilirsiniz. Eğer elinde kemik testeresi olan bir rejime güvenemezseniz nükleer silah olana da güvenmemelisiniz." sözleriyle tepki gösterdi.

Sherman, "Eğer Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MBS) harika bir lider olduğunu düşünüyorsanız hatırlatayım, kendisi seçilmiş bir lider değildir. Bir gün Vahhabi din adamları tarafından görevden alınabilir. Elbette Orta Doğu'nun nükleer silaha ihtiyacı da yok." değerlendirmesini yaptı.

Virginia Vekili Gerald Connolly de Kaşıkçı cinayetinin ardından Riyad yönetimine güvenilemeyeceğini kaydederken, Pompeo ise ABD'nin Kaşıkçı cinayetinin failleri konusunda elinden geleni yaptığını ifade etti.

Pompeo'nun cinayetten sonra Suudi Arabistan'da MBS ile yaptığı görüşmeden bir kareyi gösteren Connolly, "Veliaht Prens'e Kaşıkçı cinayetini gerçekten sordunuz mu? Sorduysanız ne cevap aldınız?" sorusunu yöneltti.

MBS'ye her konuyu sorduğunu söyleyen Pompeo, süreci takip etmeye devam edeceklerini ifade etti. Pompeo ayrıca, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydını dinlemediğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Pompeo-Kaşıkçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mısır ve BAE birçok alanda iş birliği anlaşması imzaladı
Mısır ve BAE birçok alanda iş birliği anlaşması imzaladı
Fransızların yarısına göre asker geçici cumhurbaşkanı olabilir
Fransızların yarısına göre asker geçici cumhurbaşkanı olabilir
ABD Golan kararıyla BMGK'de yalnız kaldı
ABD Golan kararıyla BMGK'de yalnız kaldı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim