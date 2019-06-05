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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'dan ölenlerin sayısı 1346'ya çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1346'ya yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'dan ölenlerin sayısı 1346'ya çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1346'ya yükseldi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 13:36
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'dan ölenlerin sayısı 1346'ya çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında 2 binden fazla kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 1914'ünün Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında 1346 kişi yaşamını yitirirken, virüsü taşıyan 539 kişi ise sağlığına kavuştu.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 124 bin 825 kişi de aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
EbolaKongoölüVirüs
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