Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95257
ALTIN
266.317
DOLAR
5.7865
STERLİN
7.3788
EURO
6.5885
TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor
TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu...
LGS'de 565 öğrenci tam puan aldı
LGS'de 565 öğrenci tam puan...
Son 2 günde 1'i 'Turuncu', 3’ü 'Gri' kategoriden 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son 2 günde 1'i 'Turuncu',...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'den hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'den hangi...

Kongo'da Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 400'ü geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 416'ya yükseldi.

Kongo'da Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 400'ü geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 416'ya yükseldi.

25 Haziran 2019 Salı 12:08
Kongo'da Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 400'ü geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, 2 bin 247 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 2 bin 153'ünün Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında bin 416 kişi hayatını kaybederken virüsü taşıyan 623 kişi iyileşti. Ebola merkezlerinde 114 kişinin tedavisi sürüyor.

Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarından da 94 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 141 bin 754 kişi aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Anahtar Kelimeler:
KongoEbola
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait hedefler vuruldu
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait hedefler vuruldu
İngiliz F-35'leri Suriye ve Irak'ta göreve çıktı
İngiliz F-35'leri Suriye ve Irak'ta göreve çıktı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: ABD diplomasiye kapıları tamamen kapattı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: ABD diplomasiye kapıları tamamen kapattı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim