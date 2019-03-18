KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Her Türk, Kıbrıs'a bir defa da olsa gelmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC'nin güzelliklerinin çok olduğunu belirterek, "Tabii Türkiye'nin güzellikleri ile kıyaslamak kolay değil, Türkiye kültürüyle, doğasıyla, mutfağıyla çok çok zengin. Ama daha küçük ölçekte bizim de güzelliklerimiz çok var diye düşünüyorum. Türk insanının buraya gelmesinin (ekonomik faydasının dışında) başka bir anlamı daha var. Buraya bir defa olsun gelmeli bütün Türkiye insanı. Bu, hedef olarak konulmalı." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından Türkiye ile KKTC arasındaki turizm faaliyetleri ve turist sayısını artırma, yeni destinasyonların açılmasını sağlama, seyahat acentalarına yeni fırsatlar sunma ve iş birliği protokolü imzalama amacıyla KKTC'ye bir gezi düzenlendi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) yetkilileri, Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edildi.

Mustafa Akıncı, kabulde yaptığı açıklamada, çalışmaların verimli geçmesini temenni ederek, bu tip ilişkilerin çok önemli olduğunu vurguladı. Turizm ile eğitimin Kıbrıs'ın iki lokomotif sektörü olduğuna işaret eden Akıncı, bu iki sektörün birbirini etkilediğini söyledi.

Akıncı, turizmin sadece ticaretten ibaret olmadığını ve getirilerinin yüksek olduğunu belirterek, "Yurdumuza gelip de ülke insanını seven, çevresiyle, doğasıyla haşır neşir olan insanlar bir nevi gönüllü elçiniz haline geliyor." dedi.

Kıbrıs'a gelip burayı beğenen turistlerin sonraki yıllarda da ülkeyi ziyaret ettiğini aktaran Akıncı, turistin göreceği muamelenin ve halkla kuracağı bağların önemine işaret etti.

"Aynı lisanı konuşmamız Türk turistler için büyük avantaj"

Mustafa Akıncı, Türkiye'nin kendileri için çok farklı bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye, çok farklı anlamları olan bir ülke. Hem tarihten gelen bağlarımız, kültürümüz, aynı lisanı konuşuyoruz. Bu anlamda da turizm için büyük avantaj." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ın 3 bin 300 kilometrekarelik küçük bir ülke olduğunu aktaran Akıncı, şöyle devam etti:

"Gerçekten güzelliklerimiz çok. Tabii Türkiye'nin güzellikleri ile kıyaslamak kolay değil, Türkiye kültürüyle, doğasıyla, mutfağıyla çok çok zengin. Ama daha küçük ölçekte bizim de güzelliklerimiz çok var diye düşünüyorum. Onları paylaşmak, öncelikle Türkiye'den gelecek olan insanımızla... Bu konuda biz hep üçüncü ülkelerden gelsin, tamam gelsin, döviz getirsin ama Türk insanının buraya gelmesinin başka bir anlamı daha var. Buraya bir defa olsun gelmeli bütün Türkiye insanı. Bu, hedef olarak konulmalı."

Akıncı, Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin paketlerine Kıbrıs'ın eklenmesine yönelik bir değerlendirmeye ilişkin, bunun çok önceden planlanması ve pakete konulması gerektiğini söyledi. Bu durumun zor olduğunu aktaran Akıncı, iyi planlanması, tanıtılması ve uygun fiyat sunulması halinde başarılı olabileceğini söyledi.

"KKTC'ye yeni seferler başlayacak"

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, bir gazetecinin "Hava yolu şirketlerinden yeterli desteği buluyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, bu şirketlerin daha yapacakları şeyler olduğunu söyledi.

Zaman zaman fiyatların yüksek olduğundan ve seferlerin eksikliğinden yakınıldığını anımsatan Akıncı, yakında Türkiye'nin farklı şehirlerinden KKTC'ye seferlerin başlayacağını ve ek seferlerin düzenleneceğini bildirdi.

Akıncı, KKTC'ye ulaşımın hava yolu ile olduğunu anımsatarak, bu konudaki sorunların aşılacağını, yeni terminallerinin bitmek üzere olduğunu, daha fazla uçağı barındırabileceklerini söyledi.

Ülkenin yeterli yatak kapasitesi olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Akıncı, şunları kaydetti:

"Benim bildiğim kadarıyla 1975'te, yani harekattan hemen 1-2 yıl içerisinde bin-bin 200 yatak kapasitesinden şimdi 25 bin yatak kapasitesine ulaşmış durumdayız. Yataklarımızın kalitesi de, 5 yıldızlı otellerimizin sayısı da arttı. Devam eden yatırımlar da var. Yani yatak kapasitesinde bir sıkıntı yok. Ben size samimiyet ile şunu söyleyeyim; bizim ülkemizde doğal güzellikler, tarihi güzellikler, güzelim Akdeniz mutfağı, insanlarımızın sevecenliği... Bizim halletmemiz gereken bir sorunumuz var ama... Çevreye karşı daha duyarlı olmalıyız."

Akıncı, yabancı turistlerin ülkelerinden buraya beton binalar görmek için gelmeyeceğini ifade ederek, Girne'nin beton yığını haline geldiğini, ellerindeki, çok değerli olan tarihi ve kültürel eserleri, çevreyi, dokuyu korumaları gerektiğini söyledi.

"Türk ve yabancı turist sayısını artırılmasını ele alacağız"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da Kıbrıs'ı ziyaret eden yabancının, sadece döviz girdisi ve ülke ekonomisine katkı dışında, fiziki olarak KKTC'nin tanınması anlamına da gelen bir işlevi yerine getirdiğini belirterek, "Dolayısıyla KKTC'de yabancı turisti çok önemsiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar ve önümüzdeki yıla ilişkin program yapmak üzere ziyarette bulunduk." dedi.

KITSAB Başkanı Erkan Kilim ise burada, TÜRSAB ile iş birliği, yerli ve yabancı turist sayısını artırmak için protokol imzalayacaklarını bildirdi.

Türkiye'den gelecek turist sayısının yanı sıra tur operatörlerinin Türkiye paketlerine KKTC'yi nasıl ekleyeceklerini konuşacaklarını ifade eden Kilim, bu ve benzeri konuları ele alacaklarını sözlerine ekledi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, kabul sonrası günün anısına Cumhurbaşkanı Akıncı'ya hediye takdim etti.

"KKTC'nin 2019 hedefi 1,5 milyon turist"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, TÜRSAB yönetim kurulu üyeleri, KITSAB ve KITOB yetkilileri, Lefkoşa'daki Turizm ve Çevre Bakanlığı binasında KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, tarafından kabul edildi.

Kabulde konuşan Fikri Ataoğlu, TÜRSAB yetkililerine teşekkür etti. Ülkelerin kuruluşları arasında imzalanacak protokol ve Türkiye'de KKTC tatil paketlerinin satışında taksit sayısının 12'ye çıkarılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Ataoğlu, ana vatan Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin KKTC'ye getirilmesiyle ilgili görüşmelerin sürdürüldüğünü, niyet olması halinde her şeyin gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Ataoğlu, "Önümüzdeki süreçte ana vatan Türkiye'ye gelecek turistlerin kısa süreli de olsa KKTC'ye gelmesi oldukça önemli." dedi.

Mevcuttaki iş ve fikir birliğinin sürdürülmesi temennisinde bulunan Ataoğlu, Kıbrıs'ta turizmde ciddi adımlar atıldığını ve önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti.

Bu süreçte Kıbrıs'ta hayata geçen değerli yatırımları "dünyaya meydan okuyan yatırımlar ve yatırımcılar" olarak nitelendirdiklerini belirten Ataoğlu, "Bu yatırımcı ve yatırımlar varsa KKTC de dünya pastasından pay alacak." dedi.

"Taleplerimize her zaman olumlu dönüş aldık"

Fikri Ataoğlu, KKTC'nin tanıtımı için yaptıkları çalışmalara değinirken, tüm fuarlara katılmaya ve uluslararası etkinliklerde Kıbrıs'ın bayrağını dalgalandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptıkları koordineli çalışmalara işaret eden Ataoğlu, taleplerine her zaman olumlu dönüş aldıklarını, bugüne kadar ne talep ettilerse olumsuz bakılmadığını aktardı.

İlgili kurum ve kuruluşlarla el ele verdiklerini, beraber olunca başarılamayacak bir şey olmayacağını belirten Ataoğlu, "Burası kendi yeriniz. Ana vatanımız da bizim hiçbir davet almadan gidebileceğimiz bir yer." dedi.

Ataoğlu, KKTC için tatil satışlarına Türkiye'de 6 taksit uygulandığını, bunun 12 taksit olması için yaptıkları girişimleri anlattı.

"Turist başına düşen geliri bin dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, bir soru üzerine, Kıbrıs'a geçen yıl gelen turist sayısının 1,2 milyon civarında olduğunu ve bu turistlerden 965 milyon dolar gelir elde ettiklerini bildirdi.

Bu yıl hedeflerinin 1,5 milyon turist olduğunu belirten Ataoğlu, şöyle devam etti:

"Bu hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak olan, nisan ayı itibarıyla AnadoluJet'in belirli yerlerden sefer koymasından ümitliyiz. Yine onun dışında geçen yıl Alanya-Girne arası, havanın müsait olduğu süre içerisinde, gemi seferleri başlattık. Bu yıl aynı düşünce içerisindeyiz ve onun da çalışmasını yapıyoruz. Hem AnadoluJet'in hem de gemi seferlerinin devreye girmesi, 1,5 milyon turist sayısına ulaşmak için ciddi bir adım olacak. Gelirin de aynı oranda artmasını hedefliyoruz."

Ataoğlu, geçen yıl Türkiye'nin bazı illerinde ülkelerinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini, bu tanıtımlar sonrası gelen turist sayısının arttığını gördüklerini ve organizasyonlara başka illerde de devam edeceklerini bildirdi.

Kıbrıs'a gelen turistlerin yüzde 65-70'inin Türk olduğunu aktaran Ataoğlu, "Bu tanıtımlarla ülkemizi ziyaret eden toplam turist sayısı içerisindeki Türk turistlerin oranını yüzde 80'e çıkarmak istiyoruz." dedi.

Türk turistler dışında ağırlıklı olarak İngiliz ve Alman pazarından ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Ataoğlu, turist başına düşen gelirlerinin 750-800 dolar olduğunu, bunu bin dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

"12 taksitte pozitif gelişmeler var"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da seyahat acenteleri olarak, ülkeleri ve vatanları saydıkları Kıbrıs'a neler yapabilecekleri konusunda birlikte çalışacaklarını söyledi.

"Türkiye'deki KKTC (tatil) satışlarına 12 taksit uygulanması konusunda girişimlerimizi yaptık" diyen Bağlıkaya, bu hafta pozitif neticelenmesini umduklarını kaydetti.

Bağlıkaya, "Ona karşılık da Türk tur operatörleri ve seyahat acentelerinin ufak tefek bazı istekleri var. Onları da size ileteceğiz, ele alacağız. Türk tur operatörleri, 12 taksit olmasında bir sıkıntı görmüyorlar. Ancak kredi kartı komisyonları ile ilgili ciddi sıkıntı var. Bu konuyla ilgili önerilerimiz var." şeklinde konuştu.

KITSAB Başkanı Erkan Kilim ise amaçlarının birlikte, el ele KKTC'ye daha çok turist getirmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, günün anısına Bakan Ataoğlu'na hediye takdim etti.