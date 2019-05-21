Kızılaydan dünyanın dört bir yanında yardım ve iftar

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Türk Kızılay tarafından çeşitli ülkelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan dolayısıyla gıda kolisi dağıtıldı. Kızılay, Endonezya, Afganistan ve Azerbaycan'da ''İslam Dünyası Yetimler Günü"nde yetimlere iftar programları düzenledi.

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Yardımlar, Türk Kızılay ve Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) iş birliğinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Gıda kolilerinin dağıtım törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türk Kızılay Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç ve ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra ile diğer davetliler katıldı.

Özkoç, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Türk Kızılay ve ALSAR'a teşekkür ederek, Türk Kızılayı olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

ALSAR Başkanı Gurra da Türk Kızılay ile üç yıldır başarılı bir iş birliğine sahip olduklarını belirterek, "Bugün Tiran'da ihtiyaç sahibi ailelere 500 gıda kolisi dağıtıyoruz. Yarın da Burrel ve Klos şehirlerinde 500 gıda kolisi dağıtılacak." dedi.

Türk Kızılay tarafından bu akşam ayrıca Tiran'da yetimlere yönelik iftar da verilecek.

Kızılay Endonezya'da yetimlere iftar verdi

Kızılay, 2014'ten bu yana her yıl ramazanın 15. gününde kutlanan ''İslam Dünyası Yetimler Günü''nde Açe eyaletinin başkenti Banda Açe'deki Rahmatullah Camisi'nde ihtiyaç sahibi aileler ve yetimler için iftar programı düzenledi.

Programa katılan Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bugün içinde bulunduğumuz İslam Dünyası Yetimler Günü'nün anlam ve önemi sebebiyle Banda Açe'de ihtiyaç sahibi aileler ve yetimlerden oluşan 500 kişiye iftar veriyoruz.'' dedi.

Türk Kızılay olarak ''Hilal Olsun Türkiye'' sloganı ile başlattıkları ramazan ayı faaliyetlerine az çok demeden destek veren tüm değerli bağışçılara şükranlarını ileten Altan, "Endonezya'da Açe ve Palu bölgelerinde ramazan ayı faaliyetlerimiz kapsamında 6 bin kişiye gıda yardımı ulaştırıp, farklı bölgelerde toplamda 2 bin kişilik iftar programları düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Açe ile 16. yüzyıla dayanan uzun tarihi birlikteliği olduğuna dikkati çeken Altan, 2004'te yaşanan deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde büyük hasarın oluştuğu Açe'de, bin 50 kalıcı konut inşası, hasar gören 3 okul, Türk Şehitliği, Rahmatullah Camisi'nin yenilenmesinin yanı sıra Endonezya Kızılhaçı ile birlikte de toplum merkezi inşa ettiklerini söyledi.

Endonezya Kızılhaçı ile 5 yıllık anlaşma

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde eylülde meydana gelen deprem ve sonrasında tsunaminin vurduğu bölgelerde de barınma, gıda, hijyen ve sağlık alanında yardım faaliyetlerinde bulunduklarını aktaran Altan, şunları dile getirdi:

"Bölge genelinde, 50 binin üzerinde ihtiyaç sahibine destek olduk. Ekiplerimizin hala çalışmaları devam ediyor ve bölge halkının yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Süreç dahilinde Endonezya Kızılhaçı ile 5 yıllık bir iş birliği anlaşması imzaladık. Ayrıca 300 öğrencinin yer alacağı 11 sınıflı okul inşaatı için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.''

Sulawesi Adası'nda 28 Eylül 2018'de, Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Kızılay'dan Afganistan'daki yetimlere iftar

Türk Kızılay tarafından Afganistan'ın başkenti Kabil'de 500 yetim çocuğa iftar verildi.

Alauddin Yetimhanesi'nde düzenlenen iftar programına, Çalışma ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Gulam Haydar Ceylani, Afgan Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Mirveyis Akremi, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği İkinci Katibi Özgür Sak ve Üçüncü Katibi Musab Akdeniz katıldı.

İftar sonrası açıklama yapan Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Vural Can Kural, "Dünya Yetimler Günü" nedeniyle Alauddin Yetimhanesindeki 500 yetimle beraber, bağışçıların desteğiyle kurulan iftar sofrasında oruç açmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Ramazan kampanyasına destek olarak dünya yetimlerinin yanında olmaya vesile olan tüm bağışçılara teşekkür eden Kural, ''Ramazanda az çok demden paylaşıyorsan hilal olsun Türkiye'' sloganıyla yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Kızılay Azerbaycan'da iftar programı düzenledi

Başkent Bakü'nün yakınlarındaki Şüvelan kasabasında Azerbaycan Kızılay'ın da katkılarıyla Türk Kızılay tarafından ''Hilal Olsun Türkiye'' sloganı ile başlatılan ramazan faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine, içinde gıda maddelerinin bulunduğu koliler dağıtıldı.

Dağıtım sonrasında Şüvelan Camisi'nde ihtiyaç sahibi aileler ve yetimler için iftar programı düzenlendi. Programa katılan 250 kişi akşam ezanın okunmasıyla dua ederek oruç açtı.

Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak 38 ülkede 40 ayrı noktada ramazan faaliyetleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kardeş ülke Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, bugün 100 aileye gıda yardımı yaptıklarını, hafta sonuna kadar toplam bin aileye yardım ulaştıracaklarını kaydetti.

Aydın, "Dostlukların pekişmesi, ramazanın anlam ve öneminin daha iyi anlaşılması ve İslam coğrafyasında kaynaşma ayı olan ramazanı dolu dolu geçirmeye geldik. Azerbaycan Kızılay'a ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Her yıl ramazanın 15. gününün ''İslam Dünyası Yetimler Günü" olduğunu hatırlatan Aydın, bu kapsamda yetimhane ziyareti gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımında bulundu.

Ramazan ayında başlattığı "Hilal Olsun Türkiye" kampanyası kapsamında Türk Kızılay, Irak Kızılayı Erbil Şubesi iş birliğiyle Erbil'de ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda kolisi ve battaniye dağıttı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, dağıtım sırasında yaptığı açıklamada, ramazan ayı olsun olmasın Türk Kızılayın yardımlarının devam ettiğini söyledi.

Türk Kızılayın ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadığını dile getiren Karaçay, "Bugün 150 aileye gıda, hijyen ve battaniyeden oluşan paket dağıtıyoruz." dedi.

Karaçay ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin din, dil veya etnik köken gözetmeksizin dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan bir ülke olduğunu vurguladı.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da yardım dağıttı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da Erbil'de ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımında bulundu.

Hüdayi Vakfı İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 ramazan yardımları çerçevesinde bu bölgedeki insanlara gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Yardıma muhtaç 150 aileye gıda kolisi dağıttıklarını belirten Eryılmaz, "Orta Doğu, Orta Asya, Türki cumhuriyetler, Kafkasya ve Balkanlar olmak üzere 40 ülkede gıda yardımlarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kızılay'dan Lübnan'da iftar ve gıda yardımı

Türk Kızılay, Lübnan'da ihtiyaç sahipleriyle Filistin ve Suriyeli mültecilere gıda yardımı ve iftar verdi.



Ramazan yardımı çalışmaları için Lübnan'a gelen Türk Kızılay heyetinin başkanı Feras Kankan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı'ndaki ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtarak çalışmalara başladıklarını belirtti.



Söz konusu kampta 225 aileye gıda yardımı yaptıklarını anlatan Kankan, dün de ülkenin doğusundaki Beka Vadisi'nde yer alan Filistin ve Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kamplarına ramazan yardımlarını ulaştırdıklarını aktardı.



Beka bölgesindeki mültecileri çadırlarda ziyaret ederek 300 gıda paketi dağıttıklarını dile getiren Kankan, böylece şu ana kadar Lübnan'daki yoksul 525 aileyi ramazan yardımıyla buluşturduklarını dile getirdi.

500 yetim ve ailelerine iftar

Türk Kızılay ayrıca, bugün başkent Beyrut'un güneyindeki Ketermaya beldesinde organize ettiği iftar programında, 500 yetim ve aileyi bir araya getirdi.

Türk Kızılay'ının bu yıl ramazan ayında 38 ülkede 15 milyona ulaşmayı hedeflediğinin altını çizen Kankan, Lübnan'daki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ramazan yardımı faaliyetlerine, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve Akkar kentleri ile diğer bölgelerde birkaç gün daha devam edeceklerini söyledi.



Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Mart 2016 verilerine göre, Lübnan'da 495 bin 292 Filistinli mülteci bulunuyor.



Lübnan'ın resmi verilerine göre 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.

Kızılay'dan Senegal'de 6 bin gıda paketi

Türk Kızılay, ramazan ayı yardımları kapsamında Senegal'de 6 bin gıda paketi dağıtıyor.

Senegal'deki Türk Kızılay ekibi, başkent Dakar başta olmak üzere çevre il ve köylerde bin kişilik gıda paketinin yarısından fazlasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Senegal Ekip Başkanı Suat Çıtlak AA muhabirine, Kızılay olarak Senegal'de ramazan ayı ve Kurban Bayramı'nda her yıl düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdıklarını söyledi.

Kızılay'ın ülkede yardım faaliyetlerine devam edeceğini belirten Çıtlak, ramazan ayında 6 bin kişiye gıda yardımı ulaştırıp, farklı bölgelerde yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine iftarlar vereceklerini ifade etti.

Çıtlak, yardımları sayesinde Türk Kızılay'ın Senegal'de artık tanındığını ve bölge halkı tarafından çok sevildiğini anlattı.

Ramazan ayında "Az Çok Demeden Paylaşıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla kampanya başlatan Türk Kızılay, yapılan bağışlar sayesinde hem yurt içinde hem de yurt dışındaki 37 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor.

Gıda yardımlarını yurt dışında yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştıracak Kızılay, ramazan ayı boyunca yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 14 milyon ihtiyaç sahibine temas etmeyi hedefliyor.

Türk Kızılay'dan Bosna Hersekli yetimlere iftar

Türk Kızılay, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Tuzla şehrinde yetimler ile ailelerine iftar programı düzenlendi.

Tuzla'daki Kral Abdullah Camisi'nde düzenlenen iftara 350 yetim ve ailesi katılırken, çocuklar bir arada oruç açmanın mutluluğunu yaşadı.

Türk Kızılay Bosna Hersek gönüllülerinden Haris Okanovic, burada yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temsilciliğinin kısa bir süre önce açıldığını anımsatarak, bu kısa süre içerisinde çok sayıda faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'nin Bosna Hersek halkına her zaman yardım elini uzattığını belirten Okanovic, iftar programının Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu iş birliğinde düzenlediğini ifade etti.

Türk Kızılay, Bosna Hersek'in Srebrenitsa ve Mostar şehirlerinde de iftar programı düzenlemişti.

Novi Pazar'da 500 kişiye iftar

Türk Kızılay, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da iftar programı düzenledi.

Novi Pazar'daki bir oteldeki iftara katılan 500 kişi, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını bir arada açmanın bereketini yaşadı.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, burada yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın bu yıl 37 ülkede iftar programı düzenlediğini, ramazanın huzuru ve mutluluğunu Sırbistan'dan da paylaşmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Novi Pazar'da faaliyet gösteren Açık El Yardım Kuruluşundan Edin Kolasinac da Türk Kızılayı ile çalışmalarını uzun süredir yürüttüklerini belirterek, "Bu akşam düzenlenen etkinlik yemekten çok daha öte. Türkiye'den gelen kardeşlerimiz bizleri unutmadığını ve her zaman bizim yanımızda olduklarını gösterdi." dedi.

Bu arada, Türk Kızılay tarafından Novi Pazar'daki ihtiyaç sahiplerine bin ramazan paketi de dağıtılacağı ifade edildi.