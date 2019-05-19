Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86796
ALTIN
248.760
DOLAR
6.0406
STERLİN
7.6778
EURO
6.7414
Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi
Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi
Bilirkişiler denetim altında
Bilirkişiler denetim altında
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla hedefler vuruldu
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Liselere yeni eğitim modelinin ilk sınavı 2024 yılında yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:...
MEB'den liselere yeni eğitim modeli
MEB'den liselere yeni eğitim modeli

'Kırım Tatarları, 75 yıl önce uğradığı zulüm ve baskıyı bugün de yaşıyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Kırım Tatarları, 75 yıl önce Sovyet döneminde uğradığı zulüm ve baskıyı bugün de yaşıyor." dedi.

'Kırım Tatarları, 75 yıl önce uğradığı zulüm ve baskıyı bugün de yaşıyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Kırım Tatarları, 75 yıl önce Sovyet döneminde uğradığı zulüm ve baskıyı bugün de yaşıyor." dedi.

Editör
Editör
19 Mayıs 2019 Pazar 01:13
'Kırım Tatarları, 75 yıl önce uğradığı zulüm ve baskıyı bugün de yaşıyor'
Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kırım Tatarlarının 75 yıl önce Sovyet döneminde uğradığı zulüm ve baskıyı bugün de yaşadığını söyledi.

Poroşenko, Kırım Tatar Sürgünü'nün 75. yılı dolayısıyla başkent Kiev'de düzenlenen törende konuşma yaptı.

Sovyet rejiminin, Mayıs 1944'te bir halkın tarihinin akışını birkaç günde değiştirdiğini belirten Poroşenko, Kırım Tatarlarının evlerine dönüşünün ise uzun yıllar ertelendiğini dile getirdi.

Poroşenko, Ukrayna Parlamentosunda 2015'te Kırım Tatar sürgününün "soykırım" olarak kabul edildiğini hatırlatarak, devlet başkanlığı döneminde bunun gerçekleşmesinden dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Mevcut Rus yönetimini "Stalin’in varisi" olarak nitelendiren Poroşenko, 5 yıldır işgal altındaki Kırım Tatarlarının özgürlüklerinden mahrum olduğunu belirtti.

Poroşenko, "Kırım Tatarları, 75 yıl önce Sovyet döneminde uğradığı zulüm ve baskıyı bugün de yaşıyor." dedi.

Kırım Tatarlarının halen baskıdan dolayı korkuyla yaşadığını kaydeden Poroşenko, "Bugün Kırım'da siyasi ve dini zulüm altında hapiste olan 86 kişinin 60'tan fazlası Kırım Tatarı. 170 çocuk babasız kaldı. İnsanlar aşırılık yanlısı veya terörist olarak etiketlenme korkusuyla yaşıyorlar. Onların hapsedilme ya da iz bırakmadan kaybolma riskleri var." ifadelerini kullandı.

Kırım Tatar Sürgünü

Dönemin Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin'in emriyle 18 Mayıs 1944'te Kırım Yarımadası'nda yaşayan Kırım Tatarları, Özbekistan, Sibirya ve Kazakistan gibi Orta Asya içlerindeki bozkırlara ve "oblast" denilen yönetim bölgelerindeki çalışma kamplarına sürüldü.

Kaynaklarda, 200 binden fazla Kırım Tatarı'nın iki gün içinde evlerinden çıkarılarak sürüldüğü, kötü ve çetin yol şartları nedeniyle açlık, susuzluk ve hastalıktan yaklaşık yarısının yollarda hayatını kaybettiği, sürgün yerine ulaşanların da aynı şekilde yarısına yakınının kötü yaşam şartları yüzünden öldüğü ifade ediliyor.

Tatarların, 1953'te Stalin'in ölümüne kadar sürgün yılları boyunca Sovyetler Birliği içinde "Gulag" sistemi olarak bilinen büyük ölçekli projelerde zorla işçi olarak çalıştırıldığı belirtiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YPG/PKK, Tel Rıfat'ta savaştırmaya ikna edemediği Arapları kovdu
YPG/PKK, Tel Rıfat'ta savaştırmaya ikna edemediği Arapları kovdu
Filistinliler Gazze'de yıkılan evlerin arasında iftar yaptı
Filistinliler Gazze'de yıkılan evlerin arasında iftar yaptı
Avusturya erken seçime gidiyor
Avusturya erken seçime gidiyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim