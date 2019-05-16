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Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 6 ölü

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinde Federal Polis Gücüne yönelik düzenlediği iki ayrı saldırıda 6 polis öldü.

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 6 ölü

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinde Federal Polis Gücüne yönelik düzenlediği iki ayrı saldırıda 6 polis öldü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Mayıs 2019 Perşembe 09:55
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 6 ölü

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinde Federal Polis Gücüne yönelik düzenlediği iki ayrı saldırıda 6 polis öldü.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın güvenlik güçlerine düzenlediği iki ayrı saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.

İlk saldırıda, Kerkük'ün güneyindeki Riyad kasabasının Aleviye köyü yakınında bir polis devriyesinin pusuya düşürüldüğünü aktaran Harbiye, otomatik silahların kullanıldığı saldırıda 4 polisin öldüğünü ifade etti.

Saad Harbiye, Kerkük'ün Reşad kasabasına bağlı Telsuse köyü yakınındaki ikinci saldırıda ise polis devriyesinin geçtiği güzergahta pusuya yatan teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 polisin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Harbiye, saldırıların yapıldığı bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük oranda geri almıştı.

DEAŞ'ın kent merkezleri ve diğer yerleşim alanlarındaki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen, örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Daeş
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