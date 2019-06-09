Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93809
ALTIN
251.285
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4491
EURO
6.5701
Bakan Varank'tan G20'de 'Boeing' çıkışı
Bakan Varank'tan G20'de 'Boeing' çıkışı
Milliler son dünya şampiyonunu devirdi
Milliler son dünya şampiyonunu devirdi
New York'ta Türk bayrağı ve mehter coşkusu
New York'ta Türk bayrağı ve...
2030'a kadar 700 milyon kişi susuzluktan göç edebilir
2030'a kadar 700 milyon kişi...
İhtiyaç sahibi binlerce öğrenciye 'ücretsiz taşıma' desteği
İhtiyaç sahibi binlerce öğrenciye 'ücretsiz...

Kazakistan'da halk sandık başında

Kazakistan'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

Kazakistan'da halk sandık başında

Kazakistan'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

09 Haziran 2019 Pazar 12:43
Kazakistan'da halk sandık başında

Kazakistan'da halk, cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanmaya başladı. Ülkenin 12 eyaletinde oy verme işlemi, yerel saatle 07.00'de başladı. Mangistau, Atırau, Aktöbe, Batı Kazakistan ve Kızılorda eyaletlerinde ise oy kullanma işlemi, saat farkından dolayı bir saat daha geç başladı. Ülkede kayıtlı 11 milyon 947 bin seçmen, yurt içinde ve dışında oluşturulan 9 bin 967 seçim merkezinde oy kullanacak.

Oy verme işleminin saat 20.00'de sona ermesinin ardından oyların sayımı en geç 12 saat içinde yapılacak. Bir hafta içinde de seçim sonuçlarının belirlenmesi, yayınlanması ve seçilen cumhurbaşkanının Merkez Seçim Komisyonu tarafından kaydının yapılması bekleniyor.

Seçimlerde 7 aday yarışıyor

Seçimlerde Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev'in de aralarında bulunduğu 7 aday yarışıyor.

Ülke kanunlarına göre, cumhurbaşkanı adaylarının Kazakça bilmesi, 40 yaşını doldurması, ülkede 15 yıl ikamet etmesi ve devlet kurumlarında en az 5 yıl çalışması gerekiyor.

Seçimde yarışacak adaylar ve partileri ise şu şekilde:

"Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol" adayı Daniya Yespayeva, Millet Kaderi adayı Amirjan Kosanov, Halk Demokratik Vatansever Partisi adayı Toleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov, iktidardaki Nur Otan Partisinin adayı Kasım Cömert Tokayev ve Büyük Bozkır Kartalları Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel."

"Halkın devletimizin geleceği için oy vereceğinden umutluyum"

İktidar partisi "Nur Otan"ın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, oyunu Opera ve Bale Tiyatrosu'ndaki 115 Nolu seçim merkezinde kurulan sandıkta kullandı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Tokayev, halkın ülkedeki siyasi süreçlere hiçbir zaman duyarsız kalmadığını ifade ederek "Bu sefer de Kazakistan halkının etkinliğini göstereceğinden ve devletimizin geleceği için oy vereceğinden umutluyum." dedi.

Ülkedeki sosyal konuların ve ekonomik durumun halkı endişelendirdiğine işaret eden Tokayev, "Bu nedenle seçimler, ülkeyi kimin yöneteceğini, ülkemizin geleceği nasıl olacağını belirlemek için iyi bir olay." diye konuştu.

Tokayev, bu seçimlerin özelliğinin 7 adayın katılması olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu rakam, önceki seçimlere göre büyük bir rakam. Her yönde somut görüşler ve öneriler açıklandı. Adaylar seçim kampanyasında yüksek siyasi kültürü sergiledi. Genel olarak ortam rekabetçi, şeffaf ve açık. Seçim kampanyası oldukça demokratik bir ortamda geçti."

Öte yandan, Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, yerel saat 10.00 itibarıyla 11 milyon 947 bin seçmenin yüzde 12,8'sinin oyunu kullandığı belirtildi.

Seçimleri binin üzerinde yabancı gözlemci izliyor

Seçimleri uluslararası örgütler ve yabancı ülkelerden binin üzerinde gözlemci ve 500'e yakın yerel ve yabancı basın mensubu izliyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TürkPA) seçim gözlem misyonları da gözlemliyor. Gözlem misyonlarının, seçim sürecine ilişkin pazartesi basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Ülkede 28 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev, 9 Haziran'da erken cumhurbaşkanlığı seçimine gitme kararı almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Kazakistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
New York'ta Türk bayrağı ve mehter coşkusu
New York'ta Türk bayrağı ve mehter coşkusu
2030'a kadar 700 milyon kişi susuzluktan göç edebilir
2030'a kadar 700 milyon kişi susuzluktan göç edebilir
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim