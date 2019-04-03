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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Körfez krizi ancak müzakereyle çözülür

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Körfez krizinin çözümünün tek yolunun "müzakere masası" olduğunu söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Körfez krizi ancak müzakereyle çözülür

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Körfez krizinin çözümünün tek yolunun "müzakere masası" olduğunu söyledi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Nisan 2019 Çarşamba 10:32
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Körfez krizi ancak müzakereyle çözülür

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez krizinin çözümünün tek yolunun "müzakere masası" olduğunu belirtti.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, başkent Doha'daki Georgetown Üniversitesi'ne misafir olan Al Sani, yaptığı konuşmada, Katar'a haksız olarak dayatılan bu ablukanın, bölgede jeopolitik bir dönüşüm noktası olduğunu belirtti.

Körfez krizinin çözümünün, "müzakere masasından" geçtiğini vurgulayan Al Sani, çeşitliliğiyle öne çıkan toplumun, sunduğu değerli katkıları ve ülkenin kalkınması için üstlendiği rolü takdir ettiklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Katar
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