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Katar'dan 'Birlik içinde Körfez'den bahsedilemez' açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "KİK zirvesi bildirgesi birlik içindeki bir Körfez'den bahsediyor ama Katar ablukası devam ederken böyle bir birlikten söz edilemez." dedi.

Katar'dan 'Birlik içinde Körfez'den bahsedilemez' açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "KİK zirvesi bildirgesi birlik içindeki bir Körfez'den bahsediyor ama Katar ablukası devam ederken böyle bir birlikten söz edilemez." dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 01:37
Katar'dan 'Birlik içinde Körfez'den bahsedilemez' açıklaması
Doha

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'a yönelik abluka devam ettiği sürece birlik içinde bir Körfez'den söz edilemeyeceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 30 Mayıs'ta düzenlenen olağanüstü Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesiyle ilgili Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna değerlendirmede bulunan Al Sani, "KİK zirvesi bildirgesi birlik içindeki bir Körfez'den bahsediyor ama Katar ablukası devam ederken böyle bir birlikten söz edilemez." dedi.

Katar'a abluka uygulayan ülkelerin bölgesel güçlere baskı uyguladığını söyleyen Al Sani, Somali'nin Doha ile ilişkileri nedeniyle cezalandırıldığını kaydetti.

Ülkesinin, olağan usullere uygun hazırlanmadıkları için Mekke'deki zirvelerin kapanış bildirgeleriyle ilgili çekincelerini dile getirdiğini söyleyen Al Sani, "Her iki bildirge de İran'la olan komşuluk ilişkilerimize değil Washington'un İran karşıtı politikasına dayanıyor. Bu bildirgelerde, hiçbir uzlaşma politikasına yer verilmeden İran kınandı." diye konuştu.

Katar'ın Filistin meselesiyle çelişen hiçbir şeyi kabul etmeyeceğini vurgulayan Al Sani, Filistin heyetinin talebi olmasa Filistin meselesinin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinin kapanış bildirgesinin de yer almayacağını dile getirdi.

Libya konusuyla ilgili de konuşan Al Sani, Katar'ın Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) desteklediğini, ancak bazı ülkelerin UMH'yi tanırken başka güçlere destek verdiğini kaydetti.

Daha önce Londra merkezli Al-Arabi televizyonuna açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Katar'ın Arap ve KİK zirvelerinin kapanış bildirgelerine ilişkin çekincesi bulunuyor çünkü bu iki bildirgenin bazı maddeleri Katar'ın dış politikasıyla çelişiyor." demişti.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife ise Al Sani'ye verdiği yanıtta, "Katar'ın olağanüstü KİK zirvesi kapanış bildirgesine dair çekinceleri olduğunu açıklaması, KİK üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hedefinden ne kadar uzaklaştığını göstermektedir." ifadesini kullanmıştı.

Katar, Mekke'de 30 ve 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen Arap, KİK ve İİT zirvelerine Başbakan Abdullah bin Nasır Al Sani'nin başkanlık ettiği üst düzey bir heyetle katılmıştı. 

Mekke'de 30 Mayıs'ta düzenlenen olağanüstü Arap ve KİK zirvelerinde, İran'ın bölgedeki müdahaleleri ve Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırıları kınanmıştı. 

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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