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Kassam Tugaylarından 'esir İsrail askerlerinden mesaj' videosu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esir alınan İsrail askerleriyle ilgili bir şarkı videosu yayınladı.

Kassam Tugaylarından 'esir İsrail askerlerinden mesaj' videosu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esir alınan İsrail askerleriyle ilgili bir şarkı videosu yayınladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Nisan 2019 Çarşamba 10:35
Kassam Tugaylarından 'esir İsrail askerlerinden mesaj' videosu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esir alınan İsrail askerleriyle ilgili bir şarkı videosu yayınladı.

Kassam Tugayları'nın resmi internet sitesinde yayımlanan Arapça'ya tercüme edilmiş İbranice şarkı videosu, "esirlerden mesaj" başlığını taşıyor.

Şarkı, "Devlet için çok şey yaptım. Yıllarca esaret altında şaştım kaldım. Devlet, bana ve askerlerine karşı görevini yerine getirecek mi? Gözyaşlarından bir deniz gözlerimi dolduruyor. Kalbim yardım istiyor, bakın bana. Esaret altında anneme soruyorum. Özgür kalabilecek miyim?" sözlerini içeriyor.

Esir alınan İsrail askerlerin durumuyla ilgili bilgi verilmeyen videoya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kassam Tugaylarınca esir alındığı duyurulan İsrailliler

Hamas, daha önce yaptığı birçok açıklamada, İsrail'in elinde bulunan Filistinli tutuklular bırakılmadan, İsrail ile esir değişimi görüşmelerinin gerçekleşmeyeceğini belirtmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Nisan 2016'da elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.

İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş ancak İsrail Savunma Bakanlığı, Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

İsrail tarafı ayrıca biri Etiyopya asıllı Avera Mengistu, diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının daha Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

Hamas, elindeki İsrail askerleri hakkında bilgi vermek için esir takası anlaşmasıyla, serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan Filistinlilerin salıverilmesini şart koşuyor.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla, 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

Son Güncelleme: 03.04.2019 10:38
Anahtar Kelimeler:
Kassam
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