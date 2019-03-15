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Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten

İnterpol tarafından, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten

İnterpol tarafından, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.

Emre Köse
Emre Köse
15 Mart 2019 Cuma 09:35
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Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten
Ankara

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 15 Kasım 2018'de 18 şüpheli ve 21 Aralık 2018'de de 2 şüpheli hakkında kırmızı bülten talebinde bulunulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, İnterpol Genel Sekreterliğince başvuruya istinaden toplam 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı kaydedildi.

Bülten uyarınca, 20 şüpheli dünyanın her yerinde aranacak.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Anahtar Kelimeler:
Kemal KaşıkçıCinayet
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