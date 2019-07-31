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Kanada mahkemesinden İsrail’i üzen karar

Kanada Federal Mahkemesi, İsrail’in, Kanada piyasasında satmak istediği ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen şarapların, yasal olarak 'İsrail'de üretildi' ibaresi ile etiketlenemeyeceğine karar verdi.

Kanada mahkemesinden İsrail’i üzen karar

Kanada Federal Mahkemesi, İsrail’in, Kanada piyasasında satmak istediği ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen şarapların, yasal olarak 'İsrail'de üretildi' ibaresi ile etiketlenemeyeceğine karar verdi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:26
Kanada mahkemesinden İsrail’i üzen karar

Kanada Federal Mahkemesi, İsrail’in Kanada’da piyasaya sunmak istediği şaraplarla ilgili beklenenden farklı bir karar aldı.

Başkent Ottawa’daki Kanada Federal Mahkemesinin dün akşam saatlerinde sonuçlanan oturumunda, duruşma hakimi Anne L. Mactavish, İsrail’in, Kanada piyasasında satmak istediği ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen şarapların, yasal olarak 'Made in Israel' (İsrail'de üretildi) ibaresi ile etiketlenemeyeceğine karar verdi.

Davayı İsrail karşıtı bir Yahudi açmıştı

Kanada Federal Mahkemesindeki dava, ülkede yaşayan ve İsrail’in Filistinlilere yönelik politikalarını eleştiren Kanadalı bir Yahudi olan Dr. David Kattenburg tarafından açıldı.

Kendisini Yahudi Soykırımı'ndan (Holocaust) kurtulan biri olarak tarif eden Dr. Kattenburg’un davasına, Kanada’da faaliyet gösteren Independent Jewish Voices Canada (IJVC) (Kanadalı Bağımsız Yahudilerin Sesi) isimli Yahudi kuruluşu da destek verdi. Davada, İsrail yanlısı faaliyetleri ile bilinen B’nai Brith isimli örgütün Kanada birimi ise karşı savunmada bulundu.

‘Kanada’nın kararı hatalıydı’

Mahkeme Hakimi Anne L. Mactavish, davanın karar duruşmasında yaptığı açıklamasında, Batı Şeria’nın İsrail’in işgal ettiği Filistin toprakları olduğunu ve buradaki insanları ‘İsrailliler’ olarak kabul eden daha önceki Kanada resmi kararlarının da aslında bir hata olduğunu belirtti.

Mactavish ayrıca, Batı Şeria yerleşim yerlerinde üretilen ürünleri etiketlemenin mahkemeye bağlı olmadığını ve bu görevin Kanada Gıda Teftiş Dairesine bırakılması gerektiğini de ifade etti. Hakim Mactavish, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen "Made in Israel" etiketli şarapları "sahte ve aldatıcı olarak nitelendirdi.

Kanada Federal Mahkemesi Hakimi Anne L. Mactavish, karar metninde şu ifadelere yer verdi:

"Orta Doğu politikalarının zorluğunun yanı sıra İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimlerinin varlığı bu konuda derinlemesine hissedilen hassas siyasi meselelere yol açıyor. İnsanların politik görüşlerini ifade etmelerinin barışçıl bir yolu da satın alma kararlarıdır. Görüşlerini bu şekilde ifade edebilmek için tüketicilere, söz konusu ürünlerin kaynağına ilişkin doğru bilgiler verilmesi gerekmektedir.

Kanada federal mevzuatı, Kanada'da satılan gıda ürünlerinin (şaraplar dahil) doğru, aldatıcı ve yanıltıcı olmayan menşei ülke etiketleri taşımasını gerektirir. Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinde üretilen şarapları 'İsrail Ürünleri' olarak nitelendirmek mümkün değildir. Bu etiketler bu nedenle yanlış, yanıltıcı ve aldatıcıdır.’’

Anahtar Kelimeler:
Kanada
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