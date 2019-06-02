Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90590
ALTIN
245.144
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.4153
EURO
6.5125
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor
Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor
3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak
3 ilçe ve bir beldede...
Türkiye 570. maçına çıkıyor
Türkiye 570. maçına çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 82 milyonu Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 82 milyonu Türkiye...

Kabil'de peş peşe 3 bombalı saldırı

Kabil'deki saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kabil'de peş peşe 3 bombalı saldırı

Kabil'deki saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

02 Haziran 2019 Pazar 12:04
Kabil'de peş peşe 3 bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, birinci saldırının, üniversite öğrencilerini taşıyan minibüse yönelik olduğunu, diğer iki saldırının ise ilk saldırının yakınında gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırılarda, ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 17 kişinin yaralandığını belirtti.

Rahimi, yaralıların arasında bir gazetecinin de bulunduğunu kaybetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Anahtar Kelimeler:
Kabil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hollanda'da halk bisikletle çocuk yaşta tanışıyor
Hollanda'da halk bisikletle çocuk yaşta tanışıyor
Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı
Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate müdahale etti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate müdahale etti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim