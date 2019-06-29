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Japonlar Leonardo da Vinci'nin robotun üretti

Osaka Üniversitesi, Fujikin şirketiyle iş birliği yaparak İtalyan sanatçı ve bilim insanı Leonardo da Vinci’nin robotunu üretti.

Japonlar Leonardo da Vinci'nin robotun üretti

Osaka Üniversitesi, Fujikin şirketiyle iş birliği yaparak İtalyan sanatçı ve bilim insanı Leonardo da Vinci’nin robotunu üretti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:38
Japonlar Leonardo da Vinci'nin robotun üretti

Osaka Üniversitesi, Fujikin şirketiyle iş birliği yaparak geleceğin bilim insanlarını eğitmek için İtalyan sanatçı ve bilim adamı Leonardo da Vinci'nin robotunu üretti.

Leonardo da Vinci'nin robotu, Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’ne katılanlara tanıtıldı.

Fujikin Pazarlama Müdürü Kouichi Nakamura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Da Vinci’nin bilimsel çalışmalarının günümüze ışık tuttuğunu söyledi.

İlkokul öğrencilerine bilimi sevdirmek, onlara Da Vinci’nin çalışmalarını kendi ağzından basit şekilde anlatmak amacıyla robotunu ürettiklerini anlatan Nakamura, “Böylece öğrencilerin eğlenerek ve heyecan duyarak bilimi öğrenmelerini sağlarken, aynı zamanda geleceğin bilim insanlarını da eğitiyoruz.” yorumunu yaptı.

İlkokul öğrencilerinin sadece kitap okuyarak bilimi tam anlayamayacağını belirten Nakamura, öğrencilerin robota ilgilerinin sevindirici olduğunu, robotunun İngilizce, Japonca ve İtalyanca konuşabildiğini bildirdi.

Vinci’nin robotunun bugün sadece belli bir bilgiyi tekrar edebildiğini aktaran Nakamura, robotun insanların sorularına cevap vermesini ve Google ile bağlantı kurmasını sağlayacaklarını söyledi.
Robotun Osaka Üniversitesi ile üretildiğini anlatan Nakamura, milletlerin tarihi kişiliklerini robotlaştırma yönünde bir çalışmaları olduğunu ifade ederken bir sonraki robot projelerinin Albert Einstein'ın robotu olacağını belirtti.

Nakamura, Japonların eskiden beri disiplinli bir şekilde bir şeyler üretmeyi sürdürdükleri için bugün bilim ve teknoloji de ileride olduğunu da kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Japonya
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