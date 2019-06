Japon tankerlerine yönelik saldırının yakınlarında İran donanmasına ait gemi olduğu iddia edildi

Umman Körfezi'nde dün seyir halindeyken saldırıya uğrayan Japon petrol tankerinin mürettebatının havada uçuşan cisimler gördüğü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi olduğu iddia edildi.

"Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten şirketin yönetim kurulu başkanı Yutaka Katada, yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürdü.

Mürettebatın gördüğü uçan cisimlerin mermi olabileceğini belirten Katada, saldırının mayın ya da torpido ateşinden kaynaklandığını sanmadığını çünkü hasarın gövdenin su yüzeyinde kalan kısmında olduğunu ifade etti.

Katada, ABD'nin tankerlere mayınla saldırı düzenlendiğine ilişkin iddialarıyla ilgili de "Yanlış." ifadesini kullandı.

Tankerin ilk darbeyi makine dairesinin yakınına aldığını ifade eden Katada, ardından gelen ikinci darbenin geminin sağ ön tarafında hasara yol açtığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı da Umman Körfezi'nde hedef alınan iki yakıt tankerine ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD muhrip gemisi “USS Bainbridge"in tankerlerden birinin yakınında bulunmaya devam ettiğine ve muhrip gemisine yönelik bir girişimin karşılıksız kalmayacağına vurgu yapıldı.

Ayrıca “USS Mason” muhrip gemisinin bölgeye intikal ettiği belirtilen açıklamada, “ABD ve bölgesel ortaklarımız Umman Körfezi'ndeki saldırıya müdahale için yardım ediyor. ABD ve uluslararası toplum olarak serbest dolaşım dahil menfaatlerimizi koruma konusunda kararlıyız.” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan ABD ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemilerinden birinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımladı.

U.S. Central Command✔@CENTCOM

U.S. Central Command Statement on June 13 Limpet Mine Attack in the Gulf of Oman

USCENTCOMhttp://ow.ly/4dNL50uDKDS

113

06:12 - 14 Haz 2019

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

U.S. Naval Forces in the region received two separate distress calls at 6:12 a.m. local time from the motor tanker (M/T) Altair and a second one at 7a.m. local time from the M/T Kokuka Courageous.