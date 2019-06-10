İzlanda'dan 'geç bildirim' yalanı

Londra

İzlanda Dışişleri Bakanlığı'nın A Milli Futbol Takımı'na havalimanından hızlı geçiş hakkı tanınması için geç başvuru yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililerce yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmesi ve milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı aranmasıyla ortaya çıkan skandal üzerine İzlanda Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Birliği (AB) tarafından güvenli olarak tanınmış (One Stop Security) veya Schengen bölgesindeki bir havalimanından gelmediği için standart uygulamalar gereği güvenlik kontrolünden geçirildiği ve uçağın inişi ile pasaport kontrolü arasında 1 saat 21 dakika geçtiği iddia edildi.

İzlanda Dışişleri ayrıca, hızlı geçiş talebinin takımın Keflavik'e varışından yalnızca saatler önce gönderildiği için işleme konulamadığını öne sürdü.

İzlanda makamlarının iddiasıyla ilgili AA’ya bilgi veren Türk diplomatik kaynakları ise açıklamanın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynaklar, Türkiye’nin kafilenin havalimanında bekletilmeden hızlı geçiş hakkı verilmesi için ilk talebi diplomatik yollarla 16 Mayıs'ta yaptığını, hızlı geçişe ilişkin yazışmanın 6 Haziran'da yinelenerek İzlanda makamlarının dikkatine bir kez daha sunulduğuna dikkati çekti.

Milli takıma saygısızlık

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri grubundaki rakibi İzlanda’yla yapacağı maç için dün başkent Rejkjavik'e giden Türkiye A Milli Futbol Takımı, Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda uzun süre bekletilmiş ve ek güvenlik önlemlerine maruz kalmıştı.

Ayrıca bir taraftarın, takım kaptanlarından Emre Belözoğlu’na, açıklama yaptığı sırada, elindeki tuvalet fırçasını uzatması tepkilere neden olmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, milli takımın İzlanda’da maruz kaldığı muamelenin hem insani hem de diplomatik teamüller açısında kabul edilemez olduğunu ve gereğinin yapılacağını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı da Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda’ya diplomatik nota vermişti. Notada, futbolcuların uzun süre pasaport kuyruğunda bekletilmesi, bavullarının detaylı şekilde aranması ve havalimanındaki bazı kişilerin futbolculara uygunsuz tavırlar göstermesi kınanmıştı.