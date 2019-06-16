Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90787
ALTIN
254.429
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.4010
EURO
6.5887
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları eninde sonunda belli olacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK...
Suriye'deki gözlem noktasına saldırıya anında karşılık verildi
Suriye'deki gözlem noktasına saldırıya anında...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yılbaşından şu ana kadar 49 üst düzey terörist ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yılbaşından...

İtalya hükümeti Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri almıyor

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'a ait bir gemi tarafından Akdeniz'de kurtarılan 53 düzensiz göçmen 5 gündür İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında bekletiliyor.

İtalya hükümeti Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri almıyor

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'a ait bir gemi tarafından Akdeniz'de kurtarılan 53 düzensiz göçmen 5 gündür İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında bekletiliyor.

16 Haziran 2019 Pazar 14:09
İtalya hükümeti Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri almıyor

İtalya hükümeti, Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'a ait bir gemi tarafından 12 Haziran'da Akdeniz'de kurtarılan 53 düzensiz göçmenin sadece 10'unun karaya çıkarılmasına izin verdi.

Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenler, sivil toplum kuruluşları ile İtalya hükümeti arasında yeni bir krize neden oldu.

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtarmaya yönelik son dönemlerde aktif olarak çalışan Sea Watch'un kurtardığı 53 kişi, 5 gündür İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası açıklarında bekletiliyor.

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen İtalya'daki aşısı sağ görüşlü Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "suçlu" olarak gösterdiği Sea Watch'un üyelerini "Akdeniz'de korsanlık yapmakla" suçladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salvini, kısa bir süre önce Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen Güvenlik Kararnamesi gereği, Akdeniz'deki gemilerin İtalyan karasularına girişine izni İçişleri Bakanlığının verdiği hatırlatarak, 53 düzensiz göçmeni taşıyan geminin Lampedusa Limanı'na gelmesine izin vermediklerini belirtti.

İçişleri Bakanlığında imzalanan Sea Watch'a ait geminin giriş yasağıyla ilgili belgenin, Savunma ve Ulaştırma bakanlıklarına gönderildiği açıklandı.

Salvini, sadece sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında gemideki kadın, çocuk ve hasta 10 kişinin karaya çıkarılacağını bildirdi. Gemide kalacak 43 kişinin İtalya'da karaya çıkarılmayacağını ifade eden Salvini, bu kişilerden 4'ünün reşit olmadığını ve yanında hiçbir aile üyesinin bulunmadığını kaydetti.

Salvini, gemideki düzensiz göçmenler için alaycı şekilde "yılbaşına kadar kalabilirler." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Sea Watch yetkilileri, gemideki düzensiz göçmenlerin "Asla Libya'ya geri dönmeyeceğiz." dediklerini belirterek, "güvenli bir limana gitmek istediklerini" aktardı.

Sea Watch sözcülerinden Giorgia Linardi, "Libya'da güvenli bir liman yok. Bu kişileri geriye götürürsek, İtalya'nın zaten kınandığı toplu reddetmeyi kendimiz de yapmış oluruz. Libya, uluslararası olarak güvenli bir liman olarak tanınmıyor, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa Komisyonu, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve bizzat geçen 25 Mayıs'ta televizyonda İçişleri Bakanı da bunu söylüyor." açıklamasında bulundu.

İtalya'da koalisyon hükümetinin kabul ettiği kararname gereği Sea Watch üyelerine 10 bin ila 50 bin avro para cezası verilmesi ve gemiye el konulması riski bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Göçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'deki gözlem noktasına saldırıya anında karşılık verildi
Suriye'deki gözlem noktasına saldırıya anında karşılık verildi
Metina ve Kandil bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Metina ve Kandil bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi
Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim