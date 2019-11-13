Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104893
ALTIN
270.438
DOLAR
5.7410
STERLİN
7.3978
EURO
6.3342
Türkiye 36 yıl önceki kuruluş sürecinde KKTC'ye güç verdi
Türkiye 36 yıl önceki kuruluş...
AK Parti'de kongre maratonu başlıyor
AK Parti'de kongre maratonu başlıyor
İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ'ın çok önemli bir adamını Suriye'de ele geçirdik
İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ'ın çok...
Fidan dikmede Türkiye'nin Guinness rekoru tescillendi
Fidan dikmede Türkiye'nin Guinness rekoru...

İtalya'da camiye saldırı planladığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı

İtalya'nın Siena kentindeki bir camiye saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

İtalya'da camiye saldırı planladığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı

İtalya'nın Siena kentindeki bir camiye saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 17:10
İtalya'da camiye saldırı planladığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı

İtalyan Rainews24'ün haberine göre, Mafya ile Mücadele Başsavcısı Giuseppe Creazzo'nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Floransa ve Siena emniyetinin ortak operasyon düzenlediği belirtildi.

Siena iline bağlı Colle Val d'Elsa ilçesindeki camiye yönelik saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen Nazi sempatizanı 60 yaşındaki bankacı, 22 yaşındaki oğlunun da aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alınarak sorgulandıkları ifade edildi.

İtalya Emniyet güçlerinin, Colle Val d'Elsa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki bazı evlerde aramalar yaptığı kaydedildi.

Şüphelilerin, "yıkıcı ve tahrip etme amacı taşıyan yasa dışı örgütlenme" suçlamasıyla sorgulandıkları bilgisi paylaşıldı.

Aramalarda Nazi sembol ve kalıntılarına el konuldu

Yapılan aramalarda patlayıcılara, çok sayıda silaha ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi sembol ve kalıntılarına el konulduğu aktarıldı.

Basına yansıyan haberlerde, söz konusu kişilerin, Colle Val d'Elsa'daki caminin altından geçen boru hattını patlatarak eylemlerini gerçekleştirme niyetinde oldukları belirtildi.

Söz konusu operasyonun, İtalyan emniyetinin sosyal medyadaki takip ve teknik dinlemesi sonucunda yapıldığı, özellikle 60 yaşındaki kişinin cami etrafındaki şüpheli tavırlarının dikkati çektiği kaydedildi.

Colle Val d'Elsa İslam Merkezi Sorumlusu Sami Elshami de yaptığı açıklamada, "Endişeliyiz çünkü Müslümanlara ve göçmenlere karşı bu fikirler olduğu sürece etrafımızdaki tehlikeler sürecek." dedi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Demokratik Parti Milletvekili Emanuele Fiano da "Siena'da 12 faşistin gözaltına alınması ve ele geçirilen cephaneliğine ilişkin görüntüler şok edici. Ele geçirilen silahlar ve sarf edilen sözler, Neo Nazi markasının tehlikeli ve yıkıcı tasarımına işaret ediyor. Her birimiz, tehlikeli bir seviyeye ulaşan nefret ikliminin yükselişine dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Fiano, birkaç ay öncesine kadar İçişleri Bakanlığı da yapan aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'yi de eleştirerek, "Salvini'nin bu zamana kadar bir şey söylememesi de garip. Bu hadisenin başka bir siyasi tonu, rengi olsaydı, Facebook'tan canlı yayın yapar, sosyal medyadan onlarca gönderimde bulunurdu." ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
İtalyaCamiye Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail ordusu aynı aileden 8 kişiyi öldürdüklerini itiraf etti
İsrail ordusu aynı aileden 8 kişiyi öldürdüklerini itiraf etti
Türkiye 36 yıl önceki kuruluş sürecinde KKTC'ye güç verdi
Türkiye 36 yıl önceki kuruluş sürecinde KKTC'ye güç verdi
Ahıskalı Türkler 75 yıl önce bugün vatansızlığa sürgün edildi
Ahıskalı Türkler 75 yıl önce bugün vatansızlığa sürgün edildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim