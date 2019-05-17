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İsveç'te 'sürücüsüz kamyon' dönemi

İsveç'in Jönköping kentinde elektrikle çalışan sürücüsüz kamyonun ilk test sürüşü yapıldı.

İsveç'te 'sürücüsüz kamyon' dönemi

İsveç'in Jönköping kentinde elektrikle çalışan sürücüsüz kamyonun ilk test sürüşü yapıldı.

Editör
Editör
17 Mayıs 2019 Cuma 00:34
İsveç'te 'sürücüsüz kamyon' dönemi
Stockholm

Sürücüsüz kamyon Jönköping sanayi bölgesi Ljungarum'dan aldığı malları uzaktan kumandalı operatör eşliğinde taşıdı. 

Kamyonu üreten Einride şirketinin Genel Müdürü Robert Falck, test sürüşü sonrası yaptığı açıklamada, dünyada ilk kez sürücüsüz elektrikle çalışan kamyonun kullanılmaya başlandığını söyledi. Bunun bir devrim olduğuna işaret eden Falck, T-Pod ismini verdikleri kamyonun trafiğe açık yolda test edildiğini kaydetti.

Kamyonun 5G teknolojisi ile operatör tarafından kontrol edilebildiğini işaret eden Falck, kamyonun radar ve sensörlerle donatıldığını, 360 derece görüş açısına sahip olduğunu anlattı.

Kamyonun ekonomik olduğunu dile getiren Falck, ''Şoförlü ve mazotlu kamyonlara göre, yeni kamyonumuz yüzde 60 daha tasarruflu. Kamyondaki güvenlik sistemi de çok geliştirildi. Teröristlerin kamyonu terör saldırısında kullanmamaları içinde her türlü önlem alındı.'' ifadelerini kullandı.

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