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İsveç'te kahraman ilan edilen Türk taksici ödüllendirildi

İsveç'te kahraman ilan edilen Ömer Temel, çalıştığı şirket Taxi Kurir tarafından ödüllendirildi.

İsveç'te kahraman ilan edilen Türk taksici ödüllendirildi

İsveç'te kahraman ilan edilen Ömer Temel, çalıştığı şirket Taxi Kurir tarafından ödüllendirildi.

Editör
Editör
25 Nisan 2019 Perşembe 23:02
İsveç'te kahraman ilan edilen Türk taksici ödüllendirildi
Stockholm

İsveç'te cüzdanını evde unutan müşterisine kendi kredi kartını verdiği için kahraman ilan edilen Türk taksici Ömer Temel ödüllendirildi.

Cüzdanını ve banka kartlarını evde unutan İsveçliye havalimanında kredi kartını veren Temel, örnek davranışından dolayı çalıştığı Taxi Kurir şirketi tarafından ödüllendirildi.

"Bu ödülü Türk milleti adına aldım"

Ödül töreninde, şirketin genel müdür yardımcısı Sadegh Banaie, Temel'e bir plaket ve 13 bin kron ( 8 bin 200 TL) değerinde hediye çeki takdim etti. Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu ödülü Türk milleti adına aldım." dedi.

Türkiye'nin gönüllü temsilciliğini yaptığına işaret eden Temel, ''Burada Türkiye'nin bir temsilcisi olarak ülkemi en iyi şekilde tanıtmak istiyordum. Bu muradıma da kısmen ulaştım. Bundan sonra da ülkemi ve insanımı en iyi şekilde temsil etmek için çabalarıma devam edeceğim.'' ifadelerini kullandı.

"Ömer'le çalışmaktan gurur duyuyoruz"

Ömer ile çalışmaktan gurur duyduklarını belirten Banaie de "Ömer, insanlık ne gerektiriyorsa onu yapmıştır.'' diye konuştu.

Hastaneye, havalimanına, iş toplantısına yetişmek için stresli bir şekilde evden çıkan insanlara taksicilerin yardımcı olması gerektiğini söyleyen Banaie, ''Stresli bir şekilde evden çıkan bir müşteri, cüzdanını, çantasını, parasını evde unutabilir. Taksicinin bu durumlara hazır olması ve müşterisine yardım etmesi gerekir. Ömer de bu şeklide insanlığını göstermiştir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Temel, geçen hafta, yurt dışına çıkmak üzereyken cüzdanını ve banka kartlarını evde unutan İsveçli müşterisine kredi kartını vermiş, ülkenin en büyük gazetesi Dagens Nyheter olayı manşetten duyurmuştu.

Temel, sosyal medyada kahraman ilan edilmişti.

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