İstanbul'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesinden tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen bir grup öğrenci, Fransız mezarlığındaki Senegalli Müslüman askerlerin kabirleri başında dua etti.

Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Muhammed Niang (22), gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşları'nda İtilaf Devletleri'nin, sömürgeleri altındaki ülkelerden getirdikleri askerleri savaştırmaları konusunda karışık ve gizli bilgiler olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili yeterince araştırma yapılmadığını belirten Niang, "Bazı duyarlı hocalarımızın yaptığı araştırmalar var. Özellikle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden bazı hocalarımızın yaptıkları araştırmalar var. O makalelerde, Çanakkale Savaşları'nda Fransız sömürgesinde olan Senegal'den ve diğer Batı Afrika ülkelerinden gelenler vardı. Özellikle Senegal'den askerleri getirerek onlara, 'Biz Almanlara karşı savaşmaya gidiyoruz.' denildi. Onları zorla buraya getirdiler ve Osmanlı ordusuna karşı savaştırıldılar." ifadelerini kullandı.

Niang, Senegalli askerlerin Çanakkale'ye gelerek savaşmak istemediklerini vurguladı.

Sömürge ülkelerden getirilen Müslüman askerlerin bir süre sonra karşı taraftan ezan sesleri duyduğunu dile getiren Niang, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ezan seslerini duyunca onlar da şaşakaldılar ve ateş etmeyi kestiler. Karşı tarafın Müslüman olduklarını öğrenince onlar, 'Biz Müslümanlara karşı savaşmayız.' diyerek geri çekilmeye başladılar. Bazıları karşı tarafa geçerken vuruldular, bazıları da Fransızlara, 'Biz burada savaşmak istemiyoruz.' diyerek geri dönmek istediler. Fransızlar bu haberin yayılmasını istemeyince onlara, 'Tamam geri dönüyoruz.' diyerek gemiyle götürürken nehrin ortasında onları batırmışlar ve orada canlarını vermişler."

Senegalli öğrenci, savaşlar bitince Müslüman askerlerin cenazelerinin Fransız mezarlığına defnedildiğini belirtti.

Atalarının kabirlerinin bu mezarlıkta kalmasını istemeyen Muhammed Niang, "Yetkililerden, özellikle diplomatlardan bu konu hakkında daha duyarlı olmalarını ve bu haç işaretlerini başlarından kaldırıp kabirlerini Müslüman mezarlığına taşımalarını çok çok rica ediyorum. İnşallah bugünleri göreceğiz." diye konuştu.

"Bu hazin hikayeyi tekrar gündeme getirmek istedik"

Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl de bu toprakların çok hazin hikayeler barındırdığına dikkati çekti.

Osmanlı ile savaşacak Batılı devletlerin ikiyüzlü tavırla Batı Afrika'daki Müslümanları kandırarak bu topraklara getirdiğine değinen Erdöl, şunları söyledi:

"Burada gördükleri manzara karşısında savaştıkları kişilerin Müslümanlar olduğunu, Osmanlı olduğunu anladıklarında ezan seslerinden veya diğer hareketlerden anladıklarında Osmanlı tarafına geçmek istiyorlar. Geçebilen geçiyor. Bir kısmı orada vurularak arkadan şehit ediliyor. Orada ölenler, Fransız mezarlığına gömülüyor. Ne hazindir ki başlarına haç dikiliyor ve 'Fransa için öldüler.' deniyor.

Aslında bunlar Fransa için değil, darda kalan Osmanlının ve kurtarılması için gayret eden Müslüman kardeşlerimizdi. Bu olaydan bazı dersler çıkarabilmek için üniversitemizin özellikle Batı Afrika'dan gelen öğrencileriyle dedelerinin yattığı bu topraklarda bu hazin hikayeyi tekrar gündeme getirmek istedik."