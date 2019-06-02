Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90590
ALTIN
245.144
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.4153
EURO
6.5125
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor
Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor
3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak
3 ilçe ve bir beldede...
Türkiye 570. maçına çıkıyor
Türkiye 570. maçına çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 82 milyonu Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 82 milyonu Türkiye...

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate müdahale etti

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın avlusuna baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren cemaate müdahale etti.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate müdahale etti

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın avlusuna baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren cemaate müdahale etti.

02 Haziran 2019 Pazar 11:55
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate müdahale etti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilere tepki gösteren cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Aralarında aşırı sağcı eski milletvekili Haham Yehuda Glick'in de olduğu yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. 

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, Yahudilere tekbir getirerek tepki gösteren cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi darbetti.

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi'ne sığınan cemaatin üzerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attığı, postallarıyla mescide girdiği ve kapılarını zorla kapattıklarını belirtti.

Sağlık görevlilerinin girişine izin verilmedi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif muhafızlarından Halil et-Terhuni’yi darbettiğini bildirdi.

İsrail polisinin sağlık görevlilerine Terhuni’ye müdahale etmelerine izin vermediğine dikkati çeken Dibs, "İsam Necib" isimli Aksa muhafızını da gözaltına aldığını kaydetti.

Dibs, Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının bin 179 olduğunu, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın hürmetini kasten ve alenen ihlal ettiğini belirtti.

Gerginlik sürüyor

Aksa'da bulunan AA foto muhabiri de çok sayıda Filistinlinin avluda toplandığını ve fanatik Yahudilerin baskınlarının devam etmesi nedeniyle gerginliğin sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, İsrail polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin kargaşa çıkardığı iddia edilerek, polisin alandaki uygulamalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, durumun kontrol altında olduğu belirtilerek, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, şu ana kadar en az 6 Filistinlinin gözaltına alındığı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarının sürdüğü kaydedildi.

Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail, 2 Haziran 1981'de uluslararası hukuku hiçe sayarak burayı ilhak etti. İsrailli Yahudiler bundan tam 52 yıl önce bugün gerçekleşen işgale "Kudüs'ün birleştirmesi ismini" vererek bunu çeşitli taşkınlıklarla kutluyor.

Anahtar Kelimeler:
MescidiAksa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hollanda'da halk bisikletle çocuk yaşta tanışıyor
Hollanda'da halk bisikletle çocuk yaşta tanışıyor
Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı
Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı
Kabil'de peş peşe 3 bombalı saldırı
Kabil'de peş peşe 3 bombalı saldırı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim